Albicla. Serwis tak dobry jak wybory, które się nie odbyły

Czy Albicla zagrozi Facebookowi?

Nie oszukujmy się, Albicla nie zagrozi żadnemu dużemu serwisowi społecznościowemu. Ewentualnie, może walczyć o wyniki na równi z portalem NK.pl (wcześniej: „Nasza-Klasa”), który w pewnym okresie był naszym prawdziwym, polskim gigantem, o którym rozpisywały się media również poza naszym krajem. Słyszeliśmy już takie głosy, że Albicla może śmiało stać się czymś na wzór rosyjskiego VKontakte – sądzimy, że to świetny kierunek. Inspiracja ze wschodu to zdecydowanie co może nas spotkać – przecież tam jest jakaś cywilizacja! Wiadomo natomiast, że na zgniłym Zachodzie istnieje już tylko cywilizacja śmierci, a od dziś w Stanach Zjednoczonych mamy już do czynienia z degrengoladą elit.

W tym punkcie możemy jedynie powiedzieć tyle: Albicla umoczyła już na starcie. Maile aktywacyjne nie trafiły do wielu zainteresowanych użytkowników. Szczerze? Nieprzetestowanie systemu do rozsyłki maili aktywacyjnych przed udostępnieniem platformy dla wszystkich (a raczej i tak było) to właściwie… IT kryminał, że się tak wyrażę. Ciężko mi nazwać Albicla poważnym serwisem społecznościowym w momencie, gdy zawodzi mnie na samym początku, serio.

Próbuję zarejestrować się na @AIbicla – i co? I nie da się. ;) Podałem im dane, ale mail potwierdzający nie dochodzi. Czyżby ktoś tam stał na bramce i weryfikował ludzi przed wpuszczeniem ich na stronę? ;) pic.twitter.com/nlu8KkmQ31 — Jakub Szczęsny 🖥️|💊|🔌&▶️ (@jakubszczesny) January 20, 2021

Czy na Albicla jest cenzura?

Cóż, jest zdecydowanie za wcześnie, by o tym mówić. Samo zarejestrowanie się w serwisie oraz szybkie oględziny nie pozwalają odpowiedzieć na takie pytanie – bo nie możemy dokończyć procesu rejestracji. Mamy jednak nadzieję, że w Albicla nie będzie miejsca na cenzurę – zgodnie z tym, co mówił m. in. Tomasz Sakiewicz. Oby tylko brak cenzury nie dotyczył głównie „prawomyślnej” części serwisu – jestem pewien bowiem, że chociażby z czystej ciekawości w Albicla pojawią się również osoby, którym nie jest po drodze ze środowiskiem Gazety Polskiej oraz „prawicowego” (nie uznaję, nie lubię symetryzmu!) Internetu w Polsce.

A szkoda byłoby, gdyby Albicla podzieliła los serwisu Wolni Słowianie, prawda? Tam oprócz Krzysztofa Gonciarza „bana” otrzymał również Niebezpiecznik. Za co? Nie wiadomo za co. Wygląda na to, że Wolni Słowianie (a wiecie, że za serwisem stoi grupa z Podkarpacia?) wcale tacy wolni nie są. Ich umysły wydają się być zniewolone w niezrozumiały dla mnie (całe szczęście) sposób. Może powinni włączyć myślenie?

Albicla natomiast życzę, żeby wszystkie maile w końcu wysłały się poprawnie. A jak się nie uda, to zawsze można użyć Poczty Polskiej.

AKTUALIZACJA:

Otrzymałem maila z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu w link aktywacyjny jestem przenoszony do strony, którą pokazywałem Wam wcześniej: