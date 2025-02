Aktualizacja Androida dla Samsunga: One UI 7. Sprawdź kiedy ją zainstalujesz

Kiedy aktualizacja Samsungów do One UI 7? Wyciekło właśnie kalendarium, które sugeruje że jesteśmy już na ostatniej prostej.

Tegoroczna aktualizacja smartfonów Samsunga do ich najnowszej wersji systemu, One UI 7, idzie wyjątkowo topornie. Koreański gigant napotkał sporo problemów, ale najwyraźniej jest już na ostatniej prostej -- i w niedalekiej przyszłości cała lista modeli doczeka się nareszcie nowego systemu. A wraz z One UI 7, ich smartfony nauczą się także nowych sztuczek, jest zatem na co czekać.

Poniższy kalendarz został udostępniony na forum Reddit. Najwyraźniej z uczestnikami warsztatów w Rumunii Samsung podzielił się informacjami na temat tego, kiedy mogą spodziewać się nowej wersji systemu. Miejmy nadzieję, że faktycznie poniższa lista się potwierdzi - nie tylko dla Rumunii, ale także innych regionów. Pierwsza fala aktualizacji miałaby ruszyć już w drugiej połowie kwietnia!

One UI 7 dla smartfonów Samsung: kalendarz premier

Jak wiadomo - premiery nowych wersji systemów często mają dość... ruchome daty premiery, zwłaszcza, gdy w pierwszej fali coś pójdzie nie tak, jak powinno. Dlatego jeszcze nie zaznaczałbym tej daty na czerwono w kalendarzu i nie odwoływał planów, ale... cóż: pozostaje mieć nadzieję, że nareszcie Samsungowi udało się sfinalizować prace nad One UI 7 z Android 15 i faktycznie trafią one do nas zgodnie z kalendarzem na poniższej liście.

18 kwietnia Samsung Galaxy S24/S24+/S24 Ultra Samsung Galaxy S24 FE Samsung Galaxy Z Fold 6 Samsung Galaxy Z Flip 6

25 kwietnia Samsung Galaxy S23/S23+/S23 Ultra Samsung Galaxy Z Fold 5 Samsung Galaxy Z Flip 5 Samsung Galaxy A54

16 maja Samsung Galaxy S23 FE Samsung Galaxy S22/S22+/S22 Ultra Samsung Galaxy Z Fold 4 Samsung Galaxy Z Flip 4 Samsung Galaxy A34 Samsung Galaxy A53 Samsung Galaxy A33

23 maja Samsung Galaxy Z Fold 3 Samsung Galaxy Z Flip 3.



No nic - nie pozostaje nam zatem nic, jak tylko czekać. Tegoroczna aktualizacja idzie naprawdę topornie, czas najwyższy ją sfinalizować, bo przecież już za kilka tygodni Google oficjalnie zaprezentuje nową, szesnastą już, odsłonę Androida!