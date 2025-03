Aktualizacja psuje soundbary tej firmy. Lepiej zmieńcie ustawienia

Soundbary zyskuje od kilku lat coraz większą popularność, bo przy niewielkich rozmiarach potrafią zaoferować całkiem niezłą jakość dźwięku. Szczególnie dla osób, które szukają dźwięku przestrzennego, a nie mają miejsca na montaż w pokoju kilku głośników systemu Dolby Atmos. Bardzo popularne zestawy oferuje między innymi Samsung. W parze z odpowiednim telewizorem taki soundbar może generować jeszcze lepszy dźwięk. Niestety nawet taki gigant nie uchronił się przed wpadką, która wprawia w osłupienie licznych klientów firmy.

Reklama

Soundbary Samsung psuje nowa aktualizacja

Pierwsze doniesienia o problemach związanych z soundbarami Samsunga pojawiły się mniej więcej tydzień temu w serwisie Reddit. Od tego czasu użytkownicy topowego modelu HW-Q990D zaczęli coraz częściej zgłaszać problemy związane z tym, że ich soundbar po prostu przestawał działać. Na forum Samsunga można też przeczytać, że podobne objawy zgłaszają użytkownicy modeli HW-Q800D i HW-S801D. Wątek ma już ponad 480 postów i cały czas rośnie. Objawy za każdym razem są takie same, urządzenie przestaje reagować na jakiekolwiek komendy z pilota. Nie pomaga też niestety reset do ustawień fabrycznych czy odłączanie od prądu. Soundbary zwyczajnie przestają działać i jedyne co pozostaje to wysłać je na naprawę gwarancyjną.

Okazuje się, że winnym całego zamieszania jest najnowszy firmware w wersji 1020.7. Wygląda na to, że Samsung nie przetestował tego oprogramowania wystarczająco dobrze i sprawia ono problemy na najnowszych urządzeniach. Dlatego jeśli macie włączone automatyczne aktualizacje dla swojego soundbara, to w tej chwili zalecałbym raczej aby je wyłączyć. Samsung zapewne wycofał już felerny update, ale nie jest powiedziane, że w przyszłości sytuacja się nie powtórzy. Poza tym mam wrażenie, że akurat w przypadku takiego urządzenia jak soundbar, najbardziej aktualne oprogramowanie nie jest kluczowe dla jego podstawowej funkcji.

Samsung pracuje nad naprawą problemu, ale wiele wskazuje na to, że posiadacze urządzeń, które przestały działać, będą musieli wysłać je do naprawy. To w najlepszym wypadku oznacza przynajmniej kilka dni bez soundbara.