PowerToys z ważną aktualizacją. Tę funkcję pokochasz od razu

Aktualizacja przynosi nie tylko liczne poprawki i ulepszenia, ale także kilka nowych funkcji, które zmienią sposób, w jaki korzystasz z komputera z Windowsem 11 lub Windowsem 10. Warto tutaj dodać, że zakres funkcji jest dokładnie ten sam dla każdego z OS-ów, więc tym bardziej warto zainteresować się PowerToysami.

Jakie zmiany ucieszą użytkowników PowerToys?

Najważniejszą zmianą jest aktualizacja SDK Windows App do wersji 1.4.1. Dla większości użytkowników może to brzmieć nieco abstrakcyjnie, ale oznacza to zwiększenie stabilności narzędzi WinUI3. Dzięki temu funkcje działają szybciej i płynniej, co jest szczególnie ważne dla użytkowników Windows 11. Natomiast Text Extractor, czyli narzędzie do wydobywania tekstu z dokumentów, doczekało się znaczącej aktualizacji. Wersja 2.0 wprowadza nową nakładkę, tryb tabeli i wiele innych, pomniejszych zmian. Tryb OCR w Extractorze to coś, bez czego nie wyobrażam sobie codziennej pracy. Serio.

FancyZones, czyli narzędzie do zarządzania oknami, stało się jeszcze bardziej niezawodne. Naprawiono problemy z resetowaniem się układów okien i zoptymalizowano obsługę nowo otwieranych okienek w systemie Windows 11. Ale to nie wszystko. Dzięki licznej ilości poprawek - stabilność i wydajność PowerToys zostały znacząco zwiększone. Naprawiono wiele problemów zgłaszanych przez użytkowników - teraz PowerToys jest jeszcze lepsze.

Aktualizacja PowerToys 0.74 to przede wszystkim dowód na to, że Microsoft słucha swojej społeczności. Niezależnie od tego, czy jesteś power-userem, czy też nie - PowerToys 0.74 dostarcza narzędzi i udogodnień, które czynią pracę efektywną i przyjemną. Jeżeli dotąd nie korzystałeś z tych narzędzi od Microsoftu - warto się z nimi zapoznać!