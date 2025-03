Aktualizacja iPhone'a na którą czekamy. Tej funkcji bardzo brakowało

Apple wprowadza istotną zmianę w systemie iOS 18.4 i nareszcie implementuje tam opcję, o którą użytkownicy prosili latami. Mowa o wyborze domyślnej aplikacji, która posłuży nam do nawigacji. Od początku istnienia ich smartfonów jedyną słuszną opcją są w ich oczach autorskie Mapy Apple. I choć wszystko to brzmi naprawdę dobrze, to tak: Polacy mają powody do radości, tak samo jak pozostali mieszkańcy Unii Europejskiej. Reszta będzie musiała obejść się smakiem.

Możliwość wyboru domyślnej aplikacji nawigacyjnej w iOS 18.4

Apple w odpowiedzi na unijne regulacje zawarte w Akcie o Rynkach Cyfrowych (Digital Markets Act) zmuszone było wprowadzić te zmiany. Opcja ustawienia alternatywnej aplikacji do nawigacji jako domyślnej na iPhone'ach to rzecz, o którą wielu prosiło latami - bo... zwłaszcza w Polsce: Mapy Apple niekoniecznie są tutaj dobrym wyborem. W praktyce więc jedno kliknięcie dzielić nas będzie od zmiany Map Apple na Waze, Mapy Google czy z czym tam lubicie jeździć.

Aby skorzystać z tej opcji, należy wykonać następujące kroki:

Otworzyć Ustawienia. Przejść do sekcji Aplikacje, następnie Aplikacje domyślne i pojawi się tam nowa sekcja: Nawigacja. Wybrać preferowaną aplikację do nawigacji.

Dlaczego Apple wprowadza tę zmianę tylko w UE?

Unijne regulacje wymuszają na firmach takich jak Apple większą otwartość i możliwość wyboru dla użytkowników. Digital Markets Act (DMA) ma na celu ograniczenie monopolistycznych praktyk gigantów technologicznych, dlatego Apple musi dostosować swoje oprogramowanie do przepisów obowiązujących na terenie UE. To właśnie aktowi zawdzięczamy dostęp do alternatywnych sklepów z aplikacjami, które w Europie są normalnie dostępne.

Dla użytkowników spoza UE Apple przygotowało jedynie niewielką zmianę. iOS 18.4 pozwoli im wybrać domyślną aplikację do tłumaczenia. Prawdopodobnie dla wielu oznaczać to będzie zamianę applowskiej opcji na Translator od Google, który od lat pozostaje ulubieńcem publiczności.

Kiedy premiera iOS 18.4 i nowych funkcji?

Obecnie iOS 18.4 wciąż znajduje się jeszcze w fazie beta testów. Według oficjalnej strony Apple, finalna wersja systemu ma trafić do użytkowników na początku kwietnia. I choć ich harmonogram związany z premierami oprogramowania faktycznie przez lwią czasu się sprawdza, to ostatnie ruchy giganta (jak np. zacieranie śladów swojej porażki i usuwanie informacji o nowej, znacznie bardziej zaawansowanej i spersonalizowanej asystentce Siri) poddają to pod wątpliwość.

Nie zmienia to jednak faktu, że akurat aktualizacja, którą otrzymamy w Europie będzie jak najbardziej odczuwalna i zauważalna. Nawigacja to coś, z czego korzysta lwia część właścicieli smartfona - nie tylko kierowcy. I akurat w Europie prawdopodobnie niewielu z nich faktycznie wybiera Mapy Apple z jednego prostego powodu: nie są one tutaj źródłem, na którym specjalnie można polegać.