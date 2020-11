Wskaźnik ceny akcji do zysku netto dla wspomnianych wartości w przypadku CD Projektu wyniósłby około 22, w przypadku Activision Blizzard jest to około 27. Wygląda więc na to, że jeśli CD Projekt nie przekroczy znacząco szacunków sprzedaży to kurs akcji spółki nie będzie już tak dynamicznie rósł, bo w większości dyskontuje on już świetne wyniki. Jeśli sprzedaż będzie mniejsza, to możliwe, że kurs zacznie się nawet osuwać.

Reasumując w pierwszych dniach po premierze gry kurs akcji CD Projektu może zachowywać się bardzo nerwowo, jak tylko pojawią się głosy krytykujące grę, to zacznie prawdopodobnie spadać. Jednak jak pokazuje praktyka, pierwszych istotnych ruchów, które mogą być wskazówką na przyszłość, możemy spodziewać się dopiero po raporcie za ostatni kwartał 2020 roku, który pojawi się prawdopodobnie w kwietniu 2021 roku. Oczywiście spółka może wcześniej poinformować o sprzedaży Cyberpunka 2077, ale pewnie będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy faktycznie będa one rewelacyjne.

W ilu kopiach może sprzedać się Cyberpunk 2077?

Jak już wspominałem, analitycy przewidują sprzedaż około 34 mln kopii gry do końca 2021 roku. Patrząc na ranking wszechczasów, to bardzo optymistyczne założenie. Wiedźmin 3 do tej pory znalazł 28 mln nabywców, takie hity jak Diablo 3 czy Red Dead Redemption 2 nie przekroczyły jeszcze 30 mln kopii. Jeśli Cyberpunk 2077 przebiłby te wyniki to trafiłby do Top 10 najlepiej sprzedających się gier wszechczasów. Ale poprzeczka zawiesziona jest wysoka, GTA V znalazło już ponad 120 mln nabywców, a Minecrafta kupiona ponad 200 mln razy.