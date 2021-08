Pewien nowojorczyk odzyskał swoją elektryczną hulajnogę tylko dlatego, że wcześniej umieścił w niej AirTaga, a i tak wiązało się to z trudnościami. Ma kilka porad, co robić w takiej sytuacji.

AirTag to jedna z nowych technologii od Apple, która pozwala w prosty sposób z dużą dokładnością zlokalizować praktycznie każdy przedmiot do którego przyczepione zostało urządzenie. Same AirTagi są na tyle małe, że można je łatwo schować (np. w rowerze, hulajnodze, samochodzie). Dzięki temu, jeżeli ukryjemy je dobrze i nasza własność zostanie skradziona, mogą być one jedynym sposobem na jej wyśledzenie i odzyskanie. Jednak, jeżeli już to, co należy do nas zostanie skradzione, nie wystarczy tylko przyjechać na miejsce przechowywania i domagać się zwrotu. Taka historia przydarzyła się Danowi Guido, któremu skradziono elektryczną hulajnogę, w której schowanego miał AirTaga. Podzielił się on na Twitterze swoją historią w której radzi, co robić w takiej sytuacji.

W jaki sposób AirTag pomógł odzyskać hulajnogę?

Na początku sierpnia skuter Dana został skradziony wprost spod jego domu w Nowym Yorku. Poszkodowany zdecydował się opisać dokładnie całą historię w nadziei, że pomoże ona innym osobom, które mogą znaleźć się w podobnej sytuacji.

Dan przyznał się, że kradzież wynikła z jego nieuwagi, ponieważ zapomniał zabezpieczyć hulajnogi zamkiem. Na szczęście - w urządzeniu były schowane AirTagi.

Plan był prosty - znaleźć skuter na ulicy i przypiąć go do jakiegoś stałego obiektu, jednocześnie powiadamiając policję.

Niestety - policja w Nowym Yorku nie do końca chciała współpracować, a i funkcjonalność samego AirTaga nieco zawiodła, ponieważ zamiast ułątwiać odzyskanie sprzętu, Apple uruchomiło funkcjonalność antystalkerską (AirTag zaczyna wydawać dźwięk, co przeciwdziała sytuacjom, w których ktoś może nam go podrzucić).

Zmiana planów zakładała powrót na miejsce najszybciej jak to możliwe i ponowny kontakt z policją.

Przekonanie policjantów było dosyć trudne, ale udało się i dwuosobowy patrol poszedł z Danem w miejsce, w którym była jego hulajnoga.

Dan wszedł do sklepu i ku swojemu zdziwieniu... natknął się właśnie na swoją hulajnogę, która stała koło innych, używanych urządzeń.

Oczywiście - w tym momencie zarówno Dan jak i policjanci zaczęli zadawać bardzo niewygodne pytania.

Sklep najprawdopodobniej był przykrywką dla złodziei, którzy zwracali do niego skradziony sprzęt. Widać to było bardzo wyraźnie po zachowaniu pracowników.

Co zrobić, jeżeli skradziono hulajnogę?

Jeżeli mamy sprzęt, który miał w sobie AirTag, Dan daje nam kilka przydatnych rad, które mogą zaważyć na tym, czy uda nam się odzyskać skradzioną włąsność. Przede wszystkim - nie pozwólmy uruchomić się funkcji antystalkingowej oraz zawsze idźmy w miejsce zdarzenia w asyście policji.

Na szczęście - historia w tym wypadku zakończyła się odzyskaniem hulajnogi, choć nie obeszło się bez zniszczeń. Podejrzewam, że sytuacja miałaby inny koniec, gdyby nie AirTagi, co bardzo dobrze pokazuje, że na rynku jest zapotrzebowanie i realne użycie dla tego typu sprzętów.

AirTagi nie są na rynku przesadnie długo - czy wam już zdarzyło się użyć ich do odzyskania swojej własności?