Do premiery nowych latopów od Apple zostały tak naprawdę godziny. Wszyscy spodziewają się, że jutrzejszy event firmy z Cupertino będzie dotyczył komputerów, a w szczególności - nowych Macbooków w których Apple pokaże następcę niezwykle udanego SoC Apple M1. Rok temu Apple pokazało, że architektura ARM w komputerach osobistych ma sens i przez 12 miesięcy na rynku nie było konkurencji, która byłaby w stanie jakkolwiek zmierzyć się z tym, co proponują Macbooki z M1. Teraz Apple chce jeszcze bardziej odjechać reszcie firm, ponieważ M1X (czy jakkolwiek będzie się nazywało nowe SoC) ma być jeszcze potężniejsze od poprzednika. To jednak nie wszystkie zmiany.

Macbook: czy w tym roku zobaczymy... notcha?

Doniesienia o tym, że nowe MAcbooki mogą mieć notcha wydają się być niedorzeczne, ale kilka pozornie niepowiązanych ze sobą tropów może sugerować, że jutro będziemy świadkami sporej zmiany jeżeli chodzi o wygląd komputerów od Apple. Po pierwsze, dwa lata temu Apple złożyło patent na wyświetlacz komputerowy z czymś, co nazwało "rozszerzoną powierzchnią roboczą". W ich nomenklaturze oznacza to po prostu notcha. Nie było jednak żadnych informacji, jakoby taki projekt miał trafić do tegorocznych Macbooków. Jednak niedawno portal Macrumors odkrył, że rozdzielczość nowych komputerów od Apple jest dosyć... nietypowa. Nie mają one bowiem klasycznego 16:10, ale 3024x1964 i 3456x2234 pikseli. O 74 piksele za dużo w pionie, by mówić o 16:10. Może to oznaczać, że dodatkowe piksele zostały zarezerwowane właśnie na notcha.

Źródło: Macrumors

Oczywiście - nie jest powiedziane, że Apple po prostu zmieni proporcje ekranu, a patent z notchem nie zostanie wykorzystany, jednak sam pomysł nie wydaje się taki nierealny. Wprowadzenie do Macbooków notcha pozwoliłoby na rozciągniecie ekranu do wszystkich krawędzi przy jednoczesnej implementacji takich rozwiązań jak FaceID. Czy tak będzie? Przekonamy się już jutro. Jedno jest jednak wiadome na pewno. Jeżeli takie rozwiązanie faktycznie zostanie zaprezentowane mogę się założyć że wiem, jak będzie wyglądać 70 proc. laptopów, które zostaną zaprezentowane w przyszłym roku.

Źródło.