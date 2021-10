Wkrótce AirPodsy będą idealnym kompanem Apple Watcha. Zmierzą nam temperaturę... i nie tylko!

Im bliżej premiery, tym bardziej zbliżamy się do świata plotek i marzeń związanych z nowymi słuchawkami Apple... ale tak naprawdę dotyczy to każdego sprzętu firmy. Szczypta przecieków, trochę wyobraźni, kapka potwierdzonych informacji od producentów podzespołów - no i mamy to. Teraz redakcja The Wall Street Journal informuje, że nowa generacja AirPodsów miałaby przynieść ze sobą zmiany, których niekoniecznie oczekują miłośnicy... słuchawek.

Nowe funkcje AirPods. Słuchawki mają być wyposażone w czujniki które zmierzą nam m.in. temperaturę

Jak wiadomo - Apple lubuje się w opcjach związanych ze zdrowiem użytkownika. Aplikacja Zdrowie na iPhone'ach stale się rozrasta, podobnie zresztą jak funkcje monitorowania kolejnych parametrów na smartfonach. Teraz Apple miałoby pracować nad implementacją kolejnych sensorów w swoim sprzęcie, gdzie dotychczas ich jeszcze nie uświadczyliśmy: słuchawkach.

Według TWSJ, w przyszłości słuchawki Apple miałyby zajmować się monitorowaniem temperatury ciała - ale na tym jeszcze nie koniec. Miałyby one także sprawdzać naszą postawę, a także zadbać o to, abyśmy lepiej słyszeli. Ostatnia z funkcji zapala lampkę ostrzegawczą, bo przecież... analogiczna opcja trafiła kilka tygodni temu do słuchawek AirPods Pro. Nie wiemy jednak, czy chodzi o jej dalszy rozwój, czy coś kompletnie nowego i inne podejście do tematu.

Z jednej strony - brzmi kosmicznie i niewiarygodnie. Z drugiej strony, Apple konsekwentnie zmierza w kierunku monitorowania nie tylko naszych aktywności, ale także różnych funkcji zdrowia, chcąc pomóc, jeśli wykryje że coś jest nie w porządku. Jednocześnie firma twardo stawia granicę mówiąc wprost, że ich akcesoria... nie są przyrządem medycznym, odcinając się od jakiejkolwiek odpowiedzialności. No cóż - takie słuchawki to i tak co najwyżej pieśń przyszłości. W (rzekomo mającym pojawić się na najbliższej konferencji) tegorocznym modelu raczej ich nie uświadczymy.