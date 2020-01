To nie prawda, że AirPodsy Pro działają tylko z najnowszym iPhone. 3GS też obsłużą

AirPodsy to chyba najbardziej kontrowersyjne słuchawki na świecie. Tuż po ich premierze — żartom nie było końca. Kilka lat później ulice są pełne użytkowników tego typu urządzeń (to jest: słuchawek typu earbuds) — i wiele z nich to właśnie applowskie AirPods albo ich mniej lub bardziej udane kopie. Ze względu na oficjalne stanowisko Apple i konieczność aktualizacji oprogramowania by móc cieszyć się z nowych opcji w słuchawkach panuje przekonanie, że z ich zestawu nie skorzystamy nie mając najnowszych iPhone’ów albo chociaż najświeższego iOS. Okazuje się to jednak nieprawdą, co udowadnia użytkownik korzystający z wydanych kilka tygodni temu AirPods Pro na swoim mającym już swoje lata iPhone 3GS.

iPhone 3GS i AirPods Pro: połączenie które działa, choć do ideału mu daleko

Użytkownik Twittera podpisujący się w serwisie jako zed, dwa dni temu udostępnił wpis w którym pokazuje że AirPodsy Pro naprawdę działają na starusieńkim iOS i leciwym już iPhone 3GS:

Ya’ll don’t care, but AirPods Pro work flawlessly with iPhone 3GS. I was worried active noise cancelling wouldn’t work, but you can still cycle through all the modes by pressing and holding the stem#AirPodsPro #iPhone3GS #fosterthepeople pic.twitter.com/bWRYSAx7Up — zed (@zed1291) January 7, 2020

Co więcej: poza tym że pozwalają na odtwarzanie muzyki, nie stanowi dla nich specjalnego wyzwania uruchomienie trybu redukcji szumów. I takowe też działa: w końcu nie jest to kwestia oprogramowania związana ściśle z nowym iOS, a rzeczy w samej konstrukcji słuchawek. Ale żeby jednak nie było tak idealnie jak wszyscy sobie marzą: AirPods Pro na iPhone 3GS (i najwyraźniej wszystkich starszych smartfonach) mają też drobne problemy.

I jednym z nich jest „zawieszanie się” po odtworzeniu piosenki — jak Zed pisze w jednej z odpowiedzi do komentujących jego post użytkowników, nie jest to standardem. Ale zdarzyło się, że po jakimś czasie musiał zbliżać smartfon do słuchawki, by urządzenie znowu zaczęło działać. Ale mimo wszystko nie wydaje się to być specjalnym wyzwaniem w świetle tego, że debiutujący w 2009 roku (i wspierany do iOS 6) smartfon wciąż jest w stanie obsłużyć wydane w 2019 roku słuchawki. I to takie, o których panuje przekonanie że zadziałają wyłącznie z modelami wydanymi w ostatnich latach i najnowszymi iOS — bez aktualizacji nie podchodź.