Apple wydłuża program serwisowania AirPods Pro

Rok to za mało. Apple się otrząsnęło i przedłuża program serwisowy AirPods Pro.

Apple regularnie serwuje użytkownikom swoich produktów programy serwisowe. A to wymiana całego topcase w komputerach z zacinającą się klawiaturą, a to baterii — bo niosą za sobą ryzyko wybuchu, a to moduły wyświetlacza w smartfonie (bo mają problemy z panelem dotykowym). Jest tego sporo, nie obejmuje wszystkich urządzeń z danej linii, ale Apple reaguje... i przynajmniej przez jakiś czas - oferuje nieodpłatną pomoc. AirPods Pro od premiery zostały ulubieńcami publiczności — ale słuchawki produkowane przed październikiem 2020 roku mają problemy z dźwiękiem.

Na dotkniętych tym problemem słuchawkach AirPods Pro może występować co najmniej jeden z następujących objawów:

Trzaski lub szumy, które nasilają się w głośnych środowiskach, podczas ćwiczeń lub rozmów przez telefon. Aktywna redukcja hałasu nie działa w oczekiwany sposób, na przykład występuje utrata basów lub głośność dźwięków w tle, takich jak hałas uliczny lub samolotowy, jest większa.



Program oferujący użytkownikom naprawę tych irytujących problemów wystartował w ubiegłym roku i miał trwać dwanaście miesięcy. Dzisiaj firma oficjalnie ogłosiła wydłużenie go o kolejny rok. Warto mieć na uwadze, że program obejmuje dotknięte tym problemem słuchawki AirPods Pro przez 3 lata od pierwszej sprzedaży detalicznej.

Jak reklamować słuchawki AirPods Pro i skorzystać z programu serwisowego?

Niestety, jako że w Polsce wciąż nie doczekaliśmy się oficjalnego Apple Store — często pojawia się pytanie: z jakiego serwisu skorzystać, by móc skorzystać z darmowej naprawy? Koniecznie skorzystajcie z autoryzowanych serwisów firmy — na oficjalnej stronie producenta znajdziecie ich wyszukiwarkę. Przygotujcie się na to, że przy wizycie serwisanci najpierw sprawdzą, czy urządzenie spełnia kryteria pozwalające na przystąpienie do programu. Producent informuje też, że problem dotyczy samych słuchawek - a nie etui ładującego - dlatego nie liczcie na jakąkolwiek wymiany w tym zakresie.