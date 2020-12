Wyczekiwanie na wymarzoną aktualizację oprogramowania potrafi być prawdziwym koszmarem. W przypadku AirPlay 2 i HomeKit dla smart TV było sporo zawiłości. Po pierwszych zapowiedziach z listą modeli które mogą spodziewać się nowości, nagle dowiedzieliśmy się że starsze modele telewizorów jednak nie mogą liczyć na takie usprawnienia. LG jednak zmieniło zdanie — i właśnie na ich telewizory OLED trafia aktualizacja ze wsparciem HomeKit oraz AirPlay 2!

Telewizory LG z 2018 roku ze wsparciem HomeKit oraz AirPlay 2

Wszyscy użytkownicy sprzętów Apple posiadający w domu telewizor z pewnością docenią opcję łatwej komunikacji urządzeń i banalnie prostego przerzucania obrazu. No i nie ukrywajmy: zawsze to lepiej mieć nowe opcje, niż ich nie mieć. Swoimi pierwszymi wrażeniami z wykorzystywania tych opcji na co dzień dzieliłem się tuż po ich implementacji w ubiegłym roku — i nic się od tego czasu nie zmieniło. Opcja banalnego streamowania muzyki czy wideo prosto z iPhone’a czy iPada to bardzo wygodna sprawa, podobnie zresztą jak kontrola telewizora bezpośrednio z aplikacji Dom.

Aktualizacja dla telewizorów LG OLED 2018 od wczoraj trafia do pierwszych użytkowników — jeżeli posiadacie dwuletni model, to zajrzyjcie do ustawień i upomnijcie się o najnowszą wersję oprogramowania, która prawdopodobnie już tam na was czeka. A jeśli nie — to pojawi się w ciągu najbliższych kilku dni.

