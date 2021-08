Aion Bank - pierwszy w pełni cyfrowy bank wystartował w Polsce

To oczywiście nieco na wyrost określenie, mamy już przecież Revoluta, który oferuje konta bankowe dostępne wprost z aplikacji mobilnej, niemniej z takim hasłem wchodzi właśnie do Polski Aion Bank, którym zresztą pokieruje w naszym kraju Karol Sadaj, niegdyś szef Revoluta w Polsce.

Aion Bank przygotował na start trzy rodzaje kont dla polskich klientów, w tym jedno darmowe. W ramach darmowego konta Light możemy korzystać z prowadzenia konta bez opłat, podobnie dokonywać przelewy czy wymieniać waluty po kursie międzybankowym, bez spreadu.

To również darmowe konto oszczędnościowe z rocznym oprocentowaniem 1% dla oszczędności w złotówkach i 0,5% w euro. W przypadku wypłat z bankomatów, do końca września są one również darmowe, po tym okresie pozostaną darmowe do kwoty wypłat nie przekraczającej 900 zł miesięcznie, wyższe wypłaty obciążone będą prowizją 2% powyżej tej kwoty lub darmowe po wniesieniu miesięcznej opłaty 9,99 zł.

Konto zakładamy z poziomu aplikacji mobilnej dostępnej w App Store, Google Play oraz Huawei Gallery. Osobiście zajęło mi to kilka minut, od razu do konta dodana została mi darmowa karta wirtualna (można dodać do 5 takich kart), można ją podpiąć do portfela Apple Pay lub Google Pay. Z dodatkowych płatnych opcji można tu wymienić jeszcze przelewy natychmiastowe za 4,99 zł miesięcznie.

Karol Sadaj, Country Head Aion Banku:

Dzisiejszy konsument poszukuje wartościowych usług finansowych, a nie kolejnej, tradycyjnej instytucji bankowej. Stąd pomysł na Aion Bank, z którego może skorzystać każdy, kto chce mieć w pełni cyfrowy dostęp do bankowości z poziomu aplikacji mobilnej na smartfonie. Dotyczy to również osób, które posiadają główne konto w tradycyjnym banku ale nadal szukają wysoko oprocentowanych kont oszczędnościowych, platformy do globalnych inwestycji, szybkich i najkorzystniejszych na rynku przewalutowań. Bez zbędnych prowizji, limitów i ograniczeń.

Co z płatnymi kontami? Pierwszy z nich Plan Smart kosztuje 29,99 zł miesięcznie i w odróżnieniu od darmowego konta zawiera nielimitowane przelewy natychmiastowe - krajowe i zagraniczne, wypłaty z bankomatów na całym świecie oraz wyższe oprocentowanie na koncie oszczędnościowym. Do tego dostęp do platformy inwestowania na globalnych rynkach czy monitoring wycieku danych w sieci.

Konta w Aion Banku Plan Light darmowy Plan Smart 29,99 zł/msc Plan All-Inclusive 49,99 zł/msc Codzienna bankowość jest w cenie w cenie Konta oszczędnościowe 1% rocznie w PLN / 0,5% rocznie w EUR 1,25% rocznie w PLN / 0,75% rocznie w EUR 1,5% rocznie w PLN / 1% rocznie w EUR Wymiana walut po kursie międzybankowym jest w cenie w cenie Globalne inwestycje 19,99 zł/msc w cenie w cenie Wypłaty z bankomatów na całym świecie za darmo do końca września w cenie w cenie Fizyczna karta debetowa 11,99 zł za wysyłkę w cenie w cenie Pakiet usług MoneyMax dodatkowo płatne dodatkowo płatne w cenie

Z kolei najdroższe konto Plan All-Inclusive kosztuje 49,99 zł miesięcznie, w jego ramach możemy korzystać z nielimitowanych usług, takich jak w Planie Smart, dochodzą do tego wyższe oprocentowanie na koncie oszczędnościowym i pakiet MoneyMax, który zawiera Aion Ubezpieczenia Samochodowe - tańsze ubezpieczenie samochodu, Aion Rachunki - zmniejszenie opłat za media i telefon czy Aion Zakupy Online - zakupy z miesięczną gwarancję najniższej ceny.

Na tę chwilę konto w Aion Banku mogą założyć klienci indywidualni, oferta dla biznesu jest w przygotowaniu. Aplikacja mobilna banku dostępna jest już do pobrania w sklepach mobilnych, jeśli nie możecie jej znaleźć wystarczy skorzystać z tego linku na stronie banku, podać numer telefonu, na który wysłany zostanie bezpośredni link do pobrania aplikacji na nasz sytem mobilny w smartfonie.

