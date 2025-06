W 2022 roku świat zobaczył zdjęcie Sagittariusa A*, supermasywnej czarnej dziury w centrum Drogi Mlecznej. Badacze nie zamierzali na tym poprzestać. Dane, na których bazowało zdjęcie, były niejednoznaczne, chaotyczne i pełne niedoskonałości. Naukowcy postanowili to wykorzystać.

I nie sięgnęli po klasyczne metody analizy. Zbudowali sieć neuronową, która miała tylko jedno zadanie: oddzielić rzeczy pewne od szumu w danych. Wprowadzili do niej miliony syntetycznych zestawów informacji, zamiast kilku tradycyjnych modeli. Wygląda karkołomnie i "podejrzanie", ale w tym całym szaleństwie zdecydowanie jest cel. Chodzi przede wszystkim o uodpornienie się nauki na to, czego nie jesteśmy pewni.

Wszystkie obroty czarnej dziury

Nowa analiza doprowadziła badaczy do niezwykłego wniosku: Sagittarius A* obraca się niemal z maksymalną możliwą prędkością, a jego oś dosłownie "celuje" w Ziemię. Emisja, którą obserwujemy, nie pochodzi – jak wcześniej zakładano – z dżetu cząstek, lecz z piekielnie gorących elektronów w dysku akrecyjnym. Pola magnetyczne tamże zachowują się zupełnie inaczej, niż przewidują podręczniki. Modele teoretyczne dosłownie nie wytrzymują zderzenia z danymi.

Fizycy zaczęli kwestionować podstawowe założenia dotyczące materii w ekstremalnych warunkach grawitacyjnych. Zamiast potwierdzeń własnych przemyśleń otrzymali anomalię. I to właśnie najbardziej ich ekscytowało. Fakt uzyskania takich danych wcale nie jest powodem do umartwiania się wśród naukowców. Wręcz przeciwnie.

Naukowcom udało się zarejestrować silne pola magnetyczne w pobliżu czarnej dziury.

Niczym snajper

AI nie miała za zadanie zgadywać. Miała precyzyjnie szacować niepewność. Każde przypuszczenie zyskało wagę, a każdy model porównano z tym, co rzeczywiście mówią informacje. Stworzyliśmy sito do oddzielania prawdy od iluzji tworzonej przez zaszumione informacje z radioteleskopów. Nowy teleskop Africa Millimeter Telescope, który właśnie powstaje, stanie się nie tylko okiem nauki, ale narzędziem, które wie, gdzie patrzeć i co zobaczyć.

AI przestaje być pomocnikiem. Stała się równorzędnym partnerem nauki. Nie tylko wspomaga analizę – coraz częściej prowadzi ją samodzielnie. W grze, w której stawką jest rozwikłanie zagadek wszechświata, to znaczy absolutnie wszystko. Zagadka Sagittariusa A* nie została jeszcze rozwiązana. Ale po raz pierwszy zaczęliśmy zadawać właściwe pytania.

Co dalej?

Nauka zyskuje nowe zmysły. Fizyka przestała tylko opisywać rzeczywistość – zaczyna ją naprawdę widzieć. A jeśli Sagittarius A* rzeczywiście obraca się z maksymalną prędkością i emituje światło wbrew modelom, to trzeba zapytać: co jeszcze na nas czeka?