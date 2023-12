AI powie wam, kiedy możecie planować swój pogrzeb

Rok 2023 upływa pod znakiem sztucznej inteligencji. Dziś jest ona już praktycznie wszędzie. Uruchamiamy nasz system operacyjny, przeglądarkę, klawiaturę ekranową w smartfonie czy dowolne social media - widzimy tam albo dodany moduł SI, albo też efekty jej działania. Wygenerowani komputerowo influencerzy, czy też całe filmy, w których podłożony jest głos kogoś innego to dziś norma.

I o ile nikt nie dyskutuje z tym, że SI potrafi rzeczy, które jeszcze niedawno nikomu się nie śniły, o tyle jesteśmy już chyba świadomi tego, że wyniki podawane przez te programy często są dalekie od ideału. Nikt nie przedstawi artykułu napisanego przez ChatGPT bez sprawdzenia, czy nie ma w nim rażących błędów i przeinaczeń faktów, ani też - nie wrzuci grafiki stworzonej przez AI bez sprawdzenia, ile jest na niej palców.

Tymczasem jednak badacze nie ustają w próbie znalezienia nowych zastosowań dla AI. Ostatnio znaleźli takie, które może przyprawić o ciarki.

Kiedy umrzemy? Sztuczna inteligencja już wie

Life2vec to projekt duńskich naukowców, którzy wykorzystali uczenie maszynowe do, jak twierdzą, trafnego przewidywania długości czyjegoś życia. Aby to osiągnąć, uczyli program na danych ponad 6 milionów obywateli tego kraju, wrzucając do niego informacje nie tylko o długości samego życia, ale też informacje o wykształceniu, zarobkach miejscu zamieszkania czy charakterze wykonywanej pracy.

Źródło: Depositphotos

Jak jednak sprawdzić, czy program jest w stanie poprawnie odgadnąć faktyczną długość czyjegoś życia, bazując na danych, które posiada? Aby to sprawdzić, naukowcy zaserwowali mu grupę testową 100 000 ludzi w wieku 30 - 55 lat z 2016 roku, gdzie dokładnie połowa zmarła do 2020 r. Naukowcy wiedzieli, którzy z nich przeżyli następne 4 lata, natomiast program - nie. Jak się okazało, Life2vec mógł pochwalić się 78 proc. skutecznością, jeżeli chodzi o przewidywania.

Oczywiście - podobne programy już istnieją i bazują one na korelacji pomiędzy jakością życia a jego długością - wiadomo, że osoby z dużymi zarobkami i bezpieczną pracą średnio będą żyły dłużej niż ci, którzy nie zarabiają tak dużo. Jednak program Life2vec, mając do dyspozycji nawet tak ograniczoną próbkę, dał radę pobić wyliczenia o aż 11 proc., co oznacza, że jego potencjał jest bardzo duży.

Źródło: Depositphotos

Jakie zastosowanie może znaleźć taki program? Oczywiście pierwszym, co nasuwa się na myśl, to wykorzystanie go w ubezpieczalniach, które naturalnie zażądają od kogoś wyższych pieniędzy (bądź też - odmówią ubezpieczenia) jeżeli program wskaże wysokie ryzyko zgonu bądź uszczerbku na zdrowiu w trakcie trwania polisy. Będzie to oznaczało, że, nawet jeżeli będziemy się trzymać z daleka od wszystkich znanych nam programów AI, te i tak będą miały wpływ na nasze życie, znajdując zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki.

Źródło: Depositphotos