AI odeśle sekretarki na emeryturę? Spójrzcie tylko na to narzędzie

Choć narzędzia do zamiany mowy na tekst to żadna nowość, dzięki sztucznej inteligencji zyskują zupełnie nową jakość. Jedno z nich można przetestować samodzielnie zupełnie za darmo. Cóż, wygląda na to, że w najbliższych latach liczba pracowników biurowych może się nieco skurczyć.

Sztuczna inteligencja jak sekretarka, tylko lepsza

W ostatnim czasie jako redakcja otrzymaliśmy możliwość przetestowania narzędzia, którego autorem jest firma Soniox. Dzięki sztucznej inteligencji pozwala ono na tłumaczenie i transkrypcję tekstu w czasie rzeczywistym. Co bardzo istotne, wśród wspieranych języków znalazł się również polski. A to świetna okazja ku temu, by samodzielnie sprawdzić, jak wygląda przyszłość. Jeśli skuteczność tego typu narzędzi będzie jeszcze większa, rola sekretarek zostanie mocno ograniczona, a typowe protokolantki przejdą do historii. Spójrzcie tylko na to.

Reklama

Co potrafi sztuczna inteligencja od Soniox?

By przekonać się o możliwości narzędzia rozwijanego przez Soniox, wystarczy wejść na tę stronę internetową. Do dyspozycji otrzymujemy dwa warianty: transkrypcję w tym samym języku bądź transkrypcję z tłumaczeniem na inny spośród wielu wspieranych. Możliwe jest również tłumaczenie dwukierunkowe.





Wstępne testy są naprawdę obiecujące. Będziemy zatem trzymać kciuki za rozwój tego narzędzia i sprawdzać, co jeszcze zaoferuje nam w przyszłości. Naszych czytelników serdecznie zachęcamy do tego, by dać mu szansę. Kto wie, może akurat pomoże Wam w codziennej pracy czy komunikacji.