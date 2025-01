To może być największy hit lutego. Fani dobrego kina zacierają ręce

SkyShowtime zyskuje ostatnio na popularności dzięki takim hitom, jak "Landman" czy nowa adaptacja kultowego "Dnia Szakala", a teraz szykuje dla swoich widzów kolejną dużą produkcję, w której obsadzie zobaczymy też prawdziwe gwiazdy. Już wkrótce swoją premierę będzie miał serial szpiegowski "Agencja" ("The Agency"), gdzie w główną rolę odgrywa dwukrotnie nominowany do Oscara Michael Fassbender.

Reklama

Agencja - nowy serial SkyShowtime z Michaelem Fassbenderem

"Agencja" to polityczny thriller, który przeniesie nas w świat międzynarodowych intryg i szpiegostwa. Głównym bohaterem jest Martian (w tej roli Fassbender), agent CIA, który po latach spędzonych na misji pod przykrywką otrzymuje rozkaz powrotu do Londynu. Powrót do "normalnego" życia okazuje się jednak trudniejszy niż Martian przypuszczał. Na jego drodze staje dawna miłość, która rozpala w nim dawne uczucia. Niestety, rozbudzone na nowo uczucie komplikuje nie tylko jego życie prywatne, ale również zagraża misji, którą ma do wykonania. Martian zostaje wciągnięty w śmiertelną grę, w której stawką jest nie tylko jego kariera, ale i życie.

Obok Fassbendera na ekranie zobaczymy plejadę gwiazd. W obsadzie znaleźli się między innymi: Jeffrey Wright, znany z roli Felixa Leitera w filmach o Jamesie Bondzie, Jodie Turner-Smith, która zachwyciła krytyków rolą w filmie "Queen & Slim", oraz Katherine Waterston, pamiętana z roli Tiny Goldstein w serii "Fantastyczne zwierzęta".

Agencja - zwiastun i data premiery

W serialu pojawią się również John Magaro ("Pierwszy kowboj"), Alex Reznik ("The Plot Against America") oraz Richard Gere ("Pretty Woman", "Chicago"). W rolach gościnnych wystąpią Hugh Bonneville, którego widzowie kojarzą z seriali "Downton Abbey" i "Douglas is Cancelled", oraz Dominic West, znany z seriali "Romans" i "The Crown". Scenariusz napisali Jez i John-Henry Butterworth, którzy pracowali razem przy filmach "Na skraju jutra" i "Ford v Ferrari". Reżyserem dwóch pierwszych odcinków jest Joe Wright, twórca takich filmów jak "Pokuta" i "Czas mroku".

"Agencja" zadebiutuje na platformie 10 lutego.

Na co jeszcze czekamy? SkyShowtime nie zwalnia tempa i już w styczniu na platformie pojawi się kolejny hit - "Dexter: Grzech pierworodny", prequel popularnego serialu "Dexter".