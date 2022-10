Wielkie święto konsolowych fanów strategii. Kultowy Age of Empires nareszcie zawita na konsolach Microsoftu.

Plotki o Age of Empires na konsole nowej generacji krążyły w sieci od dłuższego czasu. Gracze zasypywali Microsoft prośbami o wydanie kultowej strategii na Xboxa i w końcu – po roku od premiery gry na PC – błagania zostały wysłuchane. Możemy nareszcie potwierdzić, że Age of Empires IV trafi na konsolę. To jednak nie wszystkie niespodzianki, które gigant z Redmond ujawnił podczas wczorajszej prezentacji.

Trzy dobre wiadomości dla fanów Age of Empires

Są takie gry, które darzy się bezinteresowną miłością. W moim przypadku jest to właśnie seria Age of Empires, która rozbudziła we mnie sympatię do strategii czasu rzeczywistego. Dotychczas tytuły dostępne były jedynie na PC, jednak studia Xbox Game i World’s Edge w końcu zdecydowały się na wypuszczenie długo wyczekiwanej wersji konsolowej.

Co ciekawe dobre wiadomości nie dotyczą jedynie najnowszej, czwartej odsłony, ale także zremasterowanej Age of Empires II: Definitive Edition, która ukaże się już 31 stycznia 2023 roku. Gra może pochwalić się grafiką 4K Ultra HD i odświeżoną ścieżką dźwiękową, oraz rozszerzeniem „The Last Khans” z 3 nowymi kampaniami i 4 cywilizacjami.

Age of Empires IV w wersji na Xbox Series S/X otrzyma wsparcie myszy i klawiatury oraz – co najważniejsze – cross play z PC. Niestety na ten tytuł będziemy musieli poczekać nieco dłużej. Microsoft zdradził bowiem, że gra ukarze się w bliżej nieokreślonym 2023 roku.

Jeśli zaś chodzi o graczy PC, to dla nich też mamy pozytywne wieści. Developerzy zapowiedzieli Age of Mythology: Retold, czyli strategię osadzoną w czasach antycznych bogów i herosów, będącą remasterem produkcji z 2002 roku. Gracze oprócz klasycznych formacji będą mieli do dyspozycji potężne jednostki mityczne, wyposażone w indywidualne czary, zależne od wybranej cywilizacji.

Microsoft nie zdradził daty premiery Age of Mythology: Retold. Wiadomo jednak, że tytuł od razu trafi do pecetowej wersji usługi Game Pass.