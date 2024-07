Pakiet Affinity to profesjonalne narzędzia od firmy Serif. Obejmuje on trzy zaawansowane aplikacje do pracy z grafiką i przygotowywaniem publikacji do druku: Affinity Photo 2, Affinity Designer 2 oraz Affinity Publisher 2. Każde z tych narzędzi oferuje unikalne funkcje, które razem tworzą wszechstronny zestaw do projektowania, który idealnie sprawdzi się zarówno w życiu pasjonatów jak i profesjonalistów.

Pakiet Affinity Pro: z tych aplikacji skorzystamy za darmo przez pół roku

— to program do edycji zdjęć, który ma być bezpośrednim konkurentem dla Photoshopa od Adobe. Jego najważniejsze funkcje obejmują zaawansowane narzędzia do retuszu, opcje pracy na warstwach oraz edycję w czasie rzeczywistym. Affinity Photo 2 oferuje obsługę plików RAW i pozwala na zaawansowane edycję grafiki i fotografii, co czyni go idealnym narzędziem dla fotografów i grafików. Affinity Designer 2 — to narzędzie do projektowania grafiki wektorowej, porównywalne z Illustratorem od Adobe. Jest wydajne i elastyczne. Oferuje użytkownikom bogaty zestaw narzędzi do tworzenia ilustracji i nie tylko — żadne projekty oparte na wektorach nie stanowią dla niego wyzwania. Designer 2 wyróżnia się precyzją, łatwością obsługi i sprawnym działaniem, co szybko pozwoliło mu zaskarbić sympatię profesjonalnych projektantów.

Affinity Publisher 2 — jest przeznaczony do składu i publikacji. To aplikacja która ma być konkurentem Adobe InDesign. Publisher 2 umożliwia tworzenie zaawansowanych układów stron, co jest niezbędne nie tylko przy projektowaniu książek, ale wszelkiej maści innych publikacji: magazynów, broszur czy wracających do łask zinów. Integracja z Affinity Photo i Designer pozwala na płynne przenoszenie projektów między aplikacjami, co znacznie usprawnia cały proces.

Tym w czym pakiet Affinity góruje nad Adobe w oczach użytkowników jest bez wątpienia kwestia finansowania dostępu do narzędzia. Za Affinity nie trzeba płacić miesięcznego abonamentu, a obowiązuje jednorazowa opłata. Co więcej, mowa tu o opłacie, która nie zwala z nóg:

Ale na tym jeszcze nie koniec. Wszyscy nieprzekonani mogą teraz sięgnąć po pakiet Affinity całkowicie za darmo i korzystać z niego nawet przez pół roku — bez konieczności podpinania karty i innych kombinacji. Producent oprogramowania wydłużył opcję trial do 6 miesięcy właśnie. A przez to, że to niezwykle uniwersalny pakiet dostępny zarówno na Windowsa, macOS jak i iPadOS — każdy może sprawdzić co się z czym je i zadecydować, czy taka opcja im odpowiada.