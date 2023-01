Adobe tłumaczy się ze sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja w kontekście środowiska artystycznego budzi od wielu tygodni ogrom kontrowersji. Przede wszystkim etycznych — bo choć generowane przez AI obrazki są śliczne, to jednak kwestie praw autorskich wciąż są przedmiotem szerokiej dyskusji która toczy się przez media społecznościowe... i nie tylko. Gdzie w tym wszystkim jest Adobe? Scott Belsky mówi wprost.

Nigdy, przenigdy nie używaliśmy niczego w naszych produktach do trenowania generatywnego modelu AI. Ani razu.

Skąd w ogóle te pytania w stronę Adobe? Cóż — kwestia regulaminów w ich usługach wzbudziła w ostatnim czasie sporo kontrowersji. Social media zalewane były fragmentami tamtejszych regulaminów, w których czytamy m.in.:

Adobe może analizować treści Użytkownika przy użyciu technik takich jak uczenie maszynowe (np. w celu rozpoznawania wzorców), aby rozwijać i ulepszać swoje produkty i usługi.

— co dla wielu okazało się jednoznacznym komunikatem, że Adobe korzysta z nowoczesnych rozwiązań do trenowania swoich aplikacji. Dzięki temu tak idealnie mają być one w stanie usuwać elementy ze zdjęć, kolorować je czy... maskować postacie i niebo za pośrednictwem jednego kliknięcia. Ale wciąż budzi to sporo kontrowersji ze strony użytkowników — czy aby na pewno wszystkie elementy są ich, autorskie, bez wykorzystywania cudzych prac? Najwyraźniej - tak. Jak powiedział Belsky: