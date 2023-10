Sztuczna inteligencja opanowuje narzędzia dla kreatywnych. I dobrze!

Adobe kontynuuje rozwijanie modelu AI do generowania obrazów — autorskiego Firefly. Podczas tegorocznej konferencji MAX, gigant przedstawił jego nowe wcielenie: Firefly Image 2. To rozwiązanie przynosi ogrom nowych opcji i możliwości — z czego najważniejszą bez wątpienia jest opcja korzystanie z niego w przeglądarkowej aplikacji Firefly. Generative Match zaś umożliwia użytkownikom generowanie treści w określonym przez nich stylu. Teraz też doczekaliśmy się modyfikacji dla zdjęć — nowości AI pozwolą dokonać korekt obrazów w stylu fotograficznym.

Dużo nowości, jakość przede wszystkim

Jeśli chodzi o jakość, nowy model Firefly Image ma radzić sobie lepiej z renderowaniem skóry, włosów, oczu, dłoni i struktury ciała. Ponadto narzędzie zaoferuje też także lepsze kolory. Jeżeli natknęliście się już na generative fill w Adobe Photoshop, to doskonale wiecie jak to działa w praktyce. I jak jest skuteczne. Wystarczy wpisać polecenie w polu tekstowym, a po kilkunastu czy kilkudziesięciu sekundach: stanie przed otrzymamy wygenerowany cyfrowo przez sztuczną inteligencję materiał.

Wygenerujemy także wektory

Adobe wprowadziło także model Firefly Vector, który jest pierwszym na świecie generatywnym modelem AI do tworzenia grafiki wektorowej. Ten model jest zintegrowany z narzędziem Adobe Illustrator i może być używany do tworzenia różnych rodzajów grafiki wektorowej. Bez problemy wykorzystamy go przy tworzeniu samodzielnych logotypów, projektów stron internetowych czy... opakowań produktów z każdej możliwej grupy. Adobe twierdzi, że ich nowy model Firefly Vector potrafi generować grafikę wektorową i wzory jakości równie wysokiej, co zrobiłby to człowiek. Wystarczy wpisać polecenie, zaczekać i... gotowe. Wygenerowane w ten sposób grafiki są pogrupowane i, co istotne, w pełni edytowalne!

Adobe jest niezwykle konsekwentne

W całym tym zamieszaniu związanym ze sztuczną inteligencją, prawami autorskimi i innymi nieścisłościami — Adobe stale wychodzi obronną ręką. Firma bardzo rozsądnie podchodzi do tematu z każdej strony. Usprawnia narzędzia i ułatwia pracę, a wszystkie ich działania nie budzą żadnych kontrowersji. Bowiem firma ma prawa do wszystkiego, z czego korzysta ich AI...