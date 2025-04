Internet bez limitu za 1 zł dziennie - niepowtarzalna okazja!

Subskrypcja w Orange Flex

Oferta Orange Flex to trzy pakiety subskrypcji (bez umowy) z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz z limitem transferu danych na poziomie 75 GB lub 150 GB i bez limitu danych czy prędkości. Ceny?

za 35 zł miesięcznie, dostępny jest limit 75 GB oraz pakiet UNLMTD z internetem bez limitu danych i prędkości za 15 zł na tydzień oraz 45 zł na cały miesiąc,

za 50 zł miesięcznie, dostępny jest limit 150 GB oraz pakiet UNLMTD z internetem bez limitu danych i prędkości za 15 zł na tydzień oraz 30 zł na cały miesiąc,

za 80 zł miesięcznie, dostajemy pakiet UNLMTD z internetem bez limitu danych i prędkości w cenie.

Do tego w każdej z tych subskrypcji możemy zamówić dodatkowe karty SIM/eSIM z tym samym numerem, które możemy przeznaczyć na dostęp do internetu z routera WiFi czy z hotspota w jakimś starszym smartfonie z szuflady.

W subskrypcji za 35 zł możemy zamówić jedną taką kartę, za 50 zł - dwie, a za 80 zł trzy dodatkowe karty SIM/eSIM.

Promocja w Orange Flex

Teraz w promocji, dostępnej w subskrypcjach za 35 zł i 50 zł, możemy skorzystać z pakietu UNLMTD w cenie o połowę niższej na tydzień, czyli za 7 zł. To daje nam 1 zł dziennie za internet bez limitu danych i prędkości.

Możecie go aktywować do 27 kwietnia, nada się więc zarówno do sprawdzenia go w Waszej stałej lokalizacji, jako domowy internet, jak i na najbliższym wyjeździe majówkowym.

Jeśli zamówicie nowy numer dzisiaj,- myślę, że do piątku z powodzeniem uda się Wam go aktywować. W przypadku przeniesienia numeru od innego operatora również. Przeniesienie numeru z innej oferty Orange z kolei, to z własnego doświadczenia powiem, że odbywa się to tego samego dnia.

Kod do odebrania w aplikacji Orange Flex: Klub Flex i zakładka Zniżki na Flex.

Subskrypcja za połowę ceny na pół roku

Na powyższym zrzucie widzicie jeszcze inną promocję za obniżkę ceny subskrypcji o połowę przez 6 miesięcy. Do tego potrzebny będzie Wam jednak znajomy z już aktywną subskrypcją, by udostępnił Wam kod tej promocji.

Jeśli ktoś z Was chce skorzystać z mojego kodu, zostawię go tu w nawiasie (J8AFNDJA8P). On również jest jednorazowy, i ma ważność tylko do 30 kwietnia.

Po wprowadzeniu tego kodu w trakcie zamówienia którejś z subskrypcji będziecie mogli skorzystać z nich w cenie odpowiednio 17,5 zł miesięcznie, 25 zł i 40 zł przez całe pół roku. 40 zł miesięcznie za pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz internet bez limitu danych i prędkości, do tego na kilku kartach SIM/eSIM to również niepowtarzalna okazja.

Inne oferty bez limitu

W zasięgu Play, internet mobilny bez limitu danych i prędkości kosztuje 115 zł miesięcznie (abonament na 2 lata). W zasięgu Plusa mamy Plusha na kartę (bez umowy), gdzie można skorzystać z niego za 1 zł dziennie już w pakiecie za 30 zł miesięcznie. W zasięgu T-Mobile, internet bez limitu danych i prędkości dostępny jest za 0 zł przez 3 miesiące, w subskrypcji Red Bull Mobile (bez umowy) za 30 zł miesięcznie.

