Polecane telefony do 1500 zł w ofercie Plusa z abonamentem przez rok za 1 zł miesięcznie

Plus w ostatnim czasie przygotował dla swoich klientów atrakcyjną ofertę rodzinną, w której można dobrać do swojego abonamentu nawet do pięciu dodatkowych kart dla bliskich osób w rodzinie, za które miesięczny abonament przez cały rok lub pół roku obniżony został do symbolicznej złotówki.

Jak korzystać z usług w Plusie za 1 zł?

Mechanizm działania tej promocji jest bardzo prosty i składa się z dwóch opcji. Zacznijmy od abonamentu za 1 zł na rok. Aby skorzystać z tej oferty wystarczy być już abonentem oferty głosowej w Plusie lub wykupić nowy abonament za minimum 44,90 zł miesięcznie.

Możemy wówczas dobrać do niego do pięciu numerów dla bliskich osób z rodziny - co ważne, w dowolnym abonamencie za minimum 55 zł, może być to więc nawet ten najdroższy za 85 zł. Niezależnie od tego jaki plan wybierzemy, jeśli dokupimy do niego smartfona przez pierwszy rok zapłacimy za sam abonament tylko 1 zł miesięcznie.

Co w przypadku, gdy nie potrzebujemy do każdego nowego numeru smartfona? W takim przypadku również nie ominie nas promocja, za wybrany abonament za minimum 55 zł, zapłacimy przez pół roku 1 zł miesięcznie.

W obu opcjach, po okresie promocji (rok lub pół roku) w ramach programu smartDOM, za każdy dodatkowy numer zapłacimy o 25 zł mniej miesięcznie. Dodatkowo dostajemy na każdym numerze dostęp do Disney+ bez opłat aż przez rok (bez wątpienia będzie co w nim oglądać przez najbliższe dwa lata). Po upływie 12 miesięcy za dostęp do serwisu do abonamentu zostanie doliczona opłata rynkowa w wysokości 28,99 zł/mies.

W ten sposób, w zależności od wybranej opcji, możemy przez cały okres umowy zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych - które to możemy przeznaczyć na przykład na zakup smartfonów dla członków rodziny.

Smartfony do 1000 zł z abonamentem w Plusie

Dla uproszczenia dobierzemy tu do poszczególnych smartfonów ceny w abonamencie za 55 zł miesięcznie - czyli 30 zł w ramach wspomnianego programu smartDOM, przy kolejnych abonamentach na koncie.

Samsung Galaxy A03 4/64GB

Pierwsza z naszych propozycji to Samsung Galaxy A03, to solidny budżetowy smartfon z systemem Android w wersji 11 na pokładzie. Z pojemną i wytrzymałą baterią - 5000 mAh, 4 GB wbudowanej pamięci RAM oraz dwoma aparatami 48 Mpix oraz 2 Mpix. Jeśli chodzi o pojemność, do dyspozycji mamy 64 GB, którą możemy rozszerzyć aż do 1 TB, dzięki karcie MicroSD.

W abonamencie Plus kupimy to urządzenie za 1 zł na start oraz w 36 ratach po 21,33 zł, czyli łącznie za sprzęt zapłacimy 768,88 zł.

Motorola moto G22 4/64GB

Drugą pozycją na naszej liście jest Motorola moto G22 - to również solidna bateria 5000 mAh oraz 4 GB wbudowanej pamięci RAM oraz pojemnością 64 GB (rozszerzalną do 1 TB). Jednak z nowszą wersją systemu Android 12, z czytnikiem linii papilarnych oraz odświeżaniem ekranu 90 Hz.

Cena tego urządzenia jest tylko nieznacznie wyższa - 1 na start i 36 rat po 25,78 zł/mies., daje nam łączną cenę 929,08 zł.

Xiaomi Redmi 10C 4/64GB

Dla fanów marki Xiaomi, interesującą pozycją do tysiąca złotych powinien być smartfon Xiaomi Redmi 10C z ośmiordzeniowym procesorem Qualcomm Snapdragon 680 2.4 GHz, pojemną baterią z funkcją szybkiego ładowanie 18 W oraz czytnikiem odcisku palca.

Za to urządzenie zapłacimy również 1 zł na start i później 36 rat po 24,94 zł/mies., a więc łącznie 898,84 zł.

Smartfony do 1500 zł z abonamentem w Plusie

Xiaomi Redmi Note 11 4/128GB

Pierwszą propozycją przy droższych smartfonach, jest kolejne urządzenie marki Xiaomi - Redmi Note 11 o pojemności aż 128 GB, pamięcią RAM 4 GB i procesorem Qualcomm Snapdragon 680, do tego aż cztery aparaty 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix oraz wyświetlacz 90Hz FHD+ AMOLED DotDisplay. Tu również skorzystamy z pojemnej baterii 5000 MAh z funkcją szybkiego ładowania 33W.

W abonamencie Plusa zapłacimy za to urządzenie 1 zł na start oraz w 36 ratach po 34,67 zł/mies.. Razem koszt zamknie się nam w kwocie 1 249,12 zł.

realme 8 5G 64GB

Mamy też na naszej liście propozycję dla osoby, która chciałaby już korzystać z najnowszej technologii 5G, której zasięg na nadajnikach Plusa dociera już ponad 19 mln mieszkańców z 800 miejscowości w Polsce

Mowa o smartfonie realme 8 z obsługą technologii 5G oraz LTE Plus Advanced. Wyposażony jest on w ekran LCD o przekątnej 6,5’’ z odświeżaniem 90Hz, baterię o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 18W oraz potrójny tylny aparat z głównym obiektywem 48 Mpix oraz z przednim o rozdzielczości 16 Mpix i trybem AI Beauty do selfie.

Zakupimy go z opłatą na start 1 zł i później w 36 ratach po 31,89 zł/mies. - łącznie: 1 149,04 zł

Samsung Galaxy A22 5G 4/128GB

Z kolei w przypadku, gdy kupujemy smartfona dla wielbiciela marki Samsung, Plus w tej samej cenie ma do zaproponowania Samsunga Galaxy A22, również obsługującego nową technologię 5G czy szybkie ładowanie 15W. Urządzenie to ma wbudowany czytnik linii papilarnych oraz umożliwia nagrywanie wideo w rozdzielczości QWXGA 2K.

Motorola moto g51 5G

Na koniec naszej listy propozycji smartfonów do 1000 zł i 1500 zł mamy drugi model marki Motorola - moto g51. W przypadku tego smartfona również skorzystamy z dostępu do 5G, do tego urządzenie wyposażone jest w ekran 6,8” FHD+ z odświeżaniem 120 Hz i system trzech aparatów 50 Mpix z obiektywem szerokątnym oraz czujnikiem głębi.

Tego smartfona w abonamencie Plusa zakupimy za 1 zł na start i 36 rat po 34,67 zł/mies., co daje nam łączną kwotę 1 249,12 zł.

Podsumowanie

Wybraliśmy tylko niektóre smartfony dostępne w przystępnej cenie w ofercie Plusa w promocji z abonamentem za 1 zł przez rok. Jak widać daje ona nam realne korzyści i oszczędności finansowe przez całą umowę, zwłaszcza przy wyborze większej liczby numerów - dla większej liczby członków rodziny, wówczas te korzyści finansowe się mnożą, co ma duże znaczenie, zwłaszcza w obecnej sytuacji ekonomicznej.

Oczywiście, nie każdy członek rodziny będzie potrzebował dobierać do swojej oferty smartfona. Na taką ewentualność Plus również przygotował promocję. Jeśli dobieramy kolejne numery do swojego konta bez smartfona, za abonament płacimy 1 zł przez pierwsze pół roku - co też daje spore oszczędności.

–

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci Plus.