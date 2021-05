7 grzechów głównych chińskich producentów smartfonów

Bloatware i reklamy

Jak najbardziej jestem świadomy schematu pt. „obniżamy cenę produktu i zarabiamy na reklamach na nim/umowach na preinstalowane oprogramowanie”, ale nie ma i nie będzie mojej zgody na to, by w produkcie za który zapłaciłem ktoś wyświetlał jakiekolwiek reklamy. Mam wtedy poczucie, że smartfon nie jest moją własnością, a narzędziem producenta, by jeszcze dodatkowo na mnie zarobić. Podobnie jest z bloatware. W dużej części smartfonów aplikacji np. Facebooka nie da się ani odinstalować, ani nawet wyłączyć. Warto spojrzeć, które procesy działające w tle można poddać optymalizacji baterii – Facebook Services będzie tam mógł być tylko włączony, pomimo tego, że aplikacji nie będzie na telefonie. Oczywiście, Facebook obiecuje, że wtedy nie zbiera naszych danych…. taaaaaak….

Brak przejrzystej polityki prywatności

Ostatni podpunkt na liście również jest bardzo kontrowersyjny. Pomimo tego, że nikt nikogo „oficjalnie” za rękę nie złapał, to jest bardzo dużo dowodów, że chińscy producenci gromadzą o użytkownikach więcej informacji niż o tym mówią i niż by sobie użytkownicy życzyli. Nie da się tego nazwać inaczej niż szpiegowaniem, a sprawę zaognia fakt, że Chiny są krajem który nie szanuje takich aspektów jak prawa człowieka czy traktaty międzynarodowe, stosując politykę siły i inwigilację własnych obywateli. Nie ma więc co liczyć, że nasze dane w tamtym kraju są jakkolwiek bezpieczne.