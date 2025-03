Wielka premiera Apple już w tym tygodniu! Wstrzymaj się z zakupem starszej wersji

MacBook Air M4: czego spodziewać się po najnowszym komputerze Apple?

Odświeżanie swoich linii urządzeń o nowsze, mocniejsze, podzespoły to już dla Apple chleb powszedni. Dlatego oczywistym było, że skoro iPady, MacBooki Pro i kilka innych doczekały się wariantów z M4, w końcu przyjdzie czas również na ich ultrabooki. Od dawna mówiło się, że premiery tej spodziewamy się wiosną. I wygląda na to, że wszystkie te informacje się potwierdza. Zaś specyfikacja MacBooka Air M4 ma być dość bliska podstawowemu MacBookowi Pro M4. Oznacza to kilka zmian z porównaniem do MacBooków Air z M3. Wśród najważniejszych zmian należy wymienić:

10-rdzeniowy procesor zamiast 8-rdzeniowego,

zamiast 8-rdzeniowego, Maksymalnie 32 GB RAM zamiast 24 GB RAM,

zamiast 24 GB RAM, 120 GB/s przepustowości pamięci (zamiast 100 GB/s),

(zamiast 100 GB/s), Nowa kamera internetowa 12 MP z funkcją Center Stage.

Dodatkowo jest jeszcze szansa, że Apple zdecyduje się na wprowadzenie opcji sprzedaży komputera z ekranem pokrytym powłoką nanostrukturalną, która redukuje odblaski. Wspomina się również o wydłużeniu czasu pracy na baterii o godzinę lub dwie.

MacBook Air M3: co z dotychczasowymi modelami?

Jednym z kluczowych pytań jest przyszłość dotychczasowych wersji MacBooka Air. Apple już wcześniej podniosło podstawową ilość pamięci RAM w modelach M2 i M3 z 8 GB do 16 GB bez zmiany ceny. Może to sugerować, że firma planuje utrzymać w sprzedaży MacBooka Air M2 jako model budżetowy. I łagodny cenowo wjazd w świat komputerów giganta z Cupertino.

Z kolei MacBook Air M3 prawdopodobnie zostanie wycofany na rzecz nowego modelu M4. Sygnałem potwierdzającym tę strategię może być obniżka ceny. Wiele sklepów już teraz oferuje MacBooka Air M3 w znakomitych promocjach. Nierzadko nawet taniej niż starszy model z układem M2, co sugeruje, że sklep chce opróżnić magazyny przed premierą nowej generacji.

Czekanie na nowości czy kuszące promocje? Wybór nie jest taki oczywisty

Wszyscy planujący zakup nowego laptopa Apple stoją teraz przed trudnym wyborem: skorzystać z gorących promocji czy poczekać na nowy model? Tutaj odpowiedź nigdy nie jest łatwa - i wiele rozbija się o osobiste preferencje i potrzeby. Jeżeli wierzyć przeciekom, to nowa wersja przyniesie sporo ulepszeń. Odczuć to będzie można zwłaszcza pod względem wydajności i większej ilości pamięci RAM. I ci którzy będą ją wykorzystywać, na pewno to odczują. Mam jednak wrażenie, że lwia część użytkowników wybiera model Air bo ma to być przede wszystkim komputer typowo biurowy, który dodatkowo posłuży do konsumpcji multimediów czy przeglądania internetu. A w tych przypadkach najbardziej odczuwalną zmianą może być... dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu. I tutaj na pytanie czy warto czekać i dopłacić każdy musi odpowiedzieć sobie sam.