Ktoś w końcu dokładnie zbadał, jak to jest z tym 5G aktualnie w Polsce. Tragedia

Mam nadzieję, że już naprawdę w przededniu aukcji na częstotliwości pod właściwe 5G w Polsce, Opensignal udostępnił nam wyniki swojego raportu z badań jakości sieci mobilnych polskich operatorów. Różni się on znacznie od dotychczasowych raportów, które już poznaliśmy.

Na wstępie wyjaśnię od razu, iż to pierwszy raport, który pokazuje rzeczywiste doświadczenia użytkowników w korzystaniu z sieci mobilnych w Polsce. Zwłaszcza w przypadku badania dostępności zasięgu 5G, gdzie pokazane jest nie to, jakie prędkości możemy osiągnąć w danym miejscu, często w idealnym zasięgu, ale to, przez jaki czas możemy z tego zasięgu korzystać w miejscach, w których najczęściej przebywamy czy przemieszczamy się.

Wrócimy do tego w części poświęconej dostępności 5G w Polsce. Według ogólnych wyników badania, operatorzy podzielili się niejako zwycięstwami w poszczególnych kategoriach, z wyjątkiem Play, który wygrał tylko na spółkę z innymi operatorami w pięciu kategoriach.

Oglądanie wideo przez internet mobilny w Polsce

Przechodząc do szczegółów, najlepsze doświadczenia podczas oglądania wideo, przy wykorzystaniu dostępu do internetu mobilnego mieli użytkownicy sieci T-Mobile, która otrzymała w tym zakresie 57,1 punktów na 100 możliwych, niewiele mniejszy wynik osiągnął Orange - 55,9.

Taka sama kolejność była w przypadku ogólnych wrażeń użytkowników, którzy również korzystali w swoich badaniach z zasięgu 5G z tym, że tutaj nieco lepszy był Orange - 64,3 punkty, T-Mobile - 63.

Granie przez internet mobilny w Polsce

Oczywiście chodzi o gry mobilne, w które gramy na naszych smartfonach i tu co ciekawe doświadczenia w tej kategorii są podobne u każdego operatora, niezależnie od tego czy to wyniki ogólne, czy przeprowadzonych wśród użytkowników korzystających też z zasięgu 5G.

Rozmowy głosowe przez aplikacje mobilne w Polsce

Rozmowy głosowe testowano w takich aplikacjach jak WhatsApp, Skype czy Facebook Messenger. Tutaj również nie możemy mowić o jakichś znaczących dysproporcjach wśród wszystkich operatorów, wyniki u wszystkich użytkowników są zbliżone.

Pobieranie danych przez internet mobilny w Polsce

Dopiero przy badaniach prędkości pobieranych danych przez sieci mobilnych widzimy różnicę w wynikach ogólnych i wynikach użytkowników, którzy korzystali też z zasięgu 5G.

Średnia prędkość przy pobieranych danych była wyższa u tych ostatnich od około 10 do 20 Mb/s. Największą poprawę przy uwzględnieniu pomiarów w 5G uzyskał Plus - z 23,3 Mb/s do 44 Mb/s.

Wysyłanie danych przez internet mobilny w Polsce

Podobnie się rzecz ma w przypadku średnich prędkości przy wysyłanych danych.

Zasięg sieci mobilnych w Polsce

Kolejną kategorią w badaniu było doświadczenie w korzystaniu tylko z zasięgu sieci 5G u poszczególnych operatorów, ale my przeskoczymy najpierw do części poświęconej zasięgowi, bo w tym badaniu kategoria ta w końcu tak naprawdę pokazuje rzeczywisty stan wdrożenia 5G w Polsce.

Przy wynikach ogólnych, mamy dane podawane przez wszystkich operatorów, a więc dostępność sieci mobilnych niezależnie od technologi pokrywa niemal 100% powierzchni kraju.

Jednak dostępność 5G w czasie pomiarów w miejscach, w których najczęściej przebywali użytkownicy, a więc w domu, w pracy, w trasie z/do, wyniosła zaledwie od około 10% do 14% czasu.

W rezultacie zasięg 5G oceniony został przez użytkowników poszczególnych operatorów w skali od 1 do 10 bardzo nisko.

Doświadczenia w korzystaniu z 5G w sieciach mobilnych w Polsce

Teraz możemy już wrócić do pominiętych doświadczeń w korzystaniu z 5G w Polsce. Wyniki są dużo lepsze niż w doświadczeniach przy korzystaniu z sieci niezależnie od dostępnej technologii.

Tu szczególnie w oczy rzuca się ogromna przewaga Plusa przy średniej prędkości pobieranych danych - potwierdzają się więc wyniki badań Rfbenchmark, który przeprowadził w tym i w zeszłym roku testy 5G w największych miastach w Polsce. Wynika to oczywiście z zastosowanej technologii w 5G tego operatora, który wydzielił osobne pasmo dla użytkowników z niej korzystających. U pozostałych operatorów użytkownicy 4G i 5G współdzielą dostęp do sieci.

Końcowa ocena jakości sieci mobilnych w Polsce

W głównej kategorii, w której oceniano jakość sieci na podstawie odsetka badań, spełniających minimalne zalecane progi wydajności: przy odtwarzaniu wideo HD, grupowych konferencjach i grach - wygrał T-Mobile z 82,6% testów.

Orange z kolei wygrał w liczbie testów w niższej kategorii, a więc w minimalnych zalecanych progach wydajności: przy odtwarzaniu wideo w jakości SD, połączeń głosowych i przeglądania stron internetowych - z wynikiem 91,5% testów.

Testy przeprowadzano przez 90 dni - od 1 lutego 2022 do 1 maja 2022.

Źródło: Opensignal.