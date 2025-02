W Epic Games Store oszaleli: 595 milionów kopii darmowych gier!

Epic Games Store zasłynął już nie tylko jako platforma z gorącymi premierami, ale też jako swojego rodzaju Święty Mikołaj. Od kilku lat regularnie obdarowują nas darmowymi tytułami, które często pozwalają odkryć nieznane perełki lub dają okazję do nadrobienia klasyków. Nie inaczej było w 2024 roku. Liczba rozdanych za darmo gier osiągnęła imponujący poziom. Przyjrzyjmy się statystykom i zajrzyjmy za kulisy tego co działo się u Epic Games Store w ubiegłym roku.

Reklama

Zanim przejdziemy do konkretnych ciekawostek o całym ekosystemie Epic, warto wspomnieć, że ten szał rozdawnictwa trwa nieprzerwanie od pięciu lat. Program Darmowych Gier to dla wielu osób pretekst, by choćby raz w tygodniu zerknąć do sklepu i sprawdzić, co tym razem wpada na półkę. Statystyki mówią same za siebie: w 2024 roku w ramach 89 prezentów gracze mogli uzupełnić swoje biblioteki w tytuły warte łącznie ponad 2000 dolarów. A Epic zapowiada, że w 2025 roku nie odpuści, a wręcz zamierza dorzucić do tortu wisienkę w postaci gier mobilnych.

295 mln użytkowników i solidny wzrost

Zacznijmy od kilku najważniejszych liczb.

595 mln darmowych gier rozdanych w 2024 r.

rozdanych w 2024 r. 295 mln użytkowników na PC – rekord i wzrost o 25 mln względem poprzedniego roku.

– rekord i wzrost o 25 mln względem poprzedniego roku. Wydatki w sklepie: 1,09 mld USD w 2024 r. (w tym 255 mln USD na tytuły firm zewnętrznych).

w 2024 r. (w tym 255 mln USD na tytuły firm zewnętrznych). Intensywne wsparcie developerów, programy gwarantujące 100% przychodów przez pierwsze miesiące po premierze i wolny wybór płatności.

przez pierwsze miesiące po premierze i wolny wybór płatności. Topowe gry to m.in. Genshin Impact, Rocket League, Honkai: Star Rail, GTA V, Fortnite, Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, EA Sports FC 24/25 i wiele innych.

to m.in. Genshin Impact, Rocket League, Honkai: Star Rail, GTA V, Fortnite, Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, EA Sports FC 24/25 i wiele innych. Unreal Engine – 0% opłat w EGS, a w ramach nowego programu obniżka licencji z 5% na 3,5% (przy premierze w EGS).

– 0% opłat w EGS, a w ramach nowego programu obniżka licencji z 5% na 3,5% (przy premierze w EGS). Media społecznościowe Epica to już przeszło 6 mln obserwatorów na Instagramie, 5,4 mln na X i tak dalej.

Marketplace chwali się kolejnym rekordem: 295 milionów użytkowników na PC, co stanowi wzrost aż o 25 milionów w porównaniu z poprzednim rokiem. Maksymalna liczba dziennie aktywnych użytkowników (DAU) dobiła do 37,2 mln, a w ciągu miesiąca (MAU) do 74 mln. Dziennie na Epicu siedzi 31,5 mln użytkowników (to wzrost o 6%), a miesięcznie 67,2 mln (również +6%).

Do tego wszystkiego dochodzi ekspansja na Androida i iOS (ten drugi na razie w UE), co w naturalny sposób zwiększa pulę. Liczba kont w całym ekosystemie Epic (uwzględniając też platformy partnerskie) wyniosła 898 mln.

W co graliśmy w 2024 roku?

Jeśli chodzi o najgorętsze produkcje 2024 r. w Epicu, to topka jest pełna znanych marek, począwszy od Genshin Impact i Rocket League, przez wciąż żywe Grand Theft Auto V, aż po Honkai: Star Rail. Nie mogło zabraknąć też rodzimego Cyberpunk 2077 i wiecznie popularnego klasyka, czyli The Sims 4. W statystykach widnieją zarówno tytuły free-to-play, premium, jak i głośne sequele, więc przekrój jest całkiem szeroki.

2025 – co dalej?

Ten rok zapowiada się interesująco. Skoro w 2024 rozdano 595 milionów darmowych gier, można założyć, że i w 2025 czeka nas niezły pakiet prezentów. A gracze najpewniej chętnie przyjmą wszystko, żeby kupka wstydu sukcesywnie się powiększała – w końcu kto by pogardził kolejnym hitem do biblioteki?