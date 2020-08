Prezydent Trump daje ostatnio nieocenioną ilość materiału do pisania i to raptem w jednym tylko zakresie jakim jest potencjalny ban dla TikToka, ale też innych firm z Chin. Obraz ostatnich dni znajdziecie tutaj, jednak najnowsze wydarzenia zasługują na osobny wpis.

Donald Trump podpisał dwa rozporządzenia, które uderzają bardzo mocno w TikTok i WeChat, dwie popularne aplikacje z Chin, które są na celowniku amerykańskich władz za współpracę z tamtejszym rządem.

Zakaz współpracy z firmami

Treść rozporządzenia ma wejść w życie 15 września. Po tym terminie jakikolwiek biznes z ByteDance Ltd (właściciel TikTok) oraz Tancent Holdings Ltd (właściciel WeChat) będzie zabroniony. Obie firmy nie będą mogły uzyskiwać przychodu z działalności na terenie Stanów Zjednoczonych oraz – co chyba jeszcze ważniejsze – nie będą mogły wypłacać pensji swoim pracownikom z USA. Sprawa jest więc poważna.

Władze USA uważają, że te aplikacje przekazują dane amerykańskich obywateli do Komunistycznej Partii Chin co potencjalnie pozwala na ich namierzanie oraz śledzenia. Stwarza to zagrożenie dla działalności państwa, ponieważ Chiny mogą w ten sposób próbować wyłapać pracowników federalnych, a następnie zbierać o nich osobiste informacje, aby ich np. szantażować.

Co dalej?

Donald Trump nie zamierza się cofnąć nawet o krok i chce wykurzyć chińskie firmy z amerykańskiego rynku tak czy inaczej. Co ważne termin 15 września nie jest przypadkowy. Jest to moment po ustalonym deadlinie dla Microsoftu na przejęcie TikToka co jeszcze mocniej wywiera presje na ByteDance.