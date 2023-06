Plus rozbija bank - 400 GB na start w ofercie na kartę

Wczoraj informowałem Was o najlepszych ofertach na wyjazdy wakacyjne u naszych telekomów. Dziś okazuje się jednak, że warto poczekać z tym do jutra, bo od 29 czerwca Plus podwaja pakiet powitalny w ofercie na kartę i to tylko za 10 zł.

Dotychczas nowi klienci aktywujący nowe karty SIM w ofercie na kartę Plusa, na start dostawali 200 GB transferu danych, po doładowaniu konta kwotą 10 zł.

Od jutra, po zakupie nowego startera i aktywacji karty, wystarczy doładować konto kwotą 10 zł oraz wysłać wiadomość SMS o treści ZGODA pod numer 80087 - mamy na to 30 dni od aktywacji i od razu po tej procedurze, do naszego konta zostanie przypisane aż 400 GB transferu danych.

Doładowanie oczywiście nie przepada, a środki można przeznaczyć na dowolne pakiety lub połączenia czy SMSy. Wysłanie SMSa jest równoznaczne z wyrażeniem zgód na komunikację marketingową. Pakiet w ramach promocji 2 x więcej GB na początek przyznawany jest na okres 30 dni. Paczkę gigabajtów można wykorzystać w zasięgu 5G Ultra, jak i 5G oraz 4G/LTE.

Co więcej, na tej samej karcie SIM i przy tym samym doładowaniu konta kwotą 10 zł, możemy jednocześnie skorzystać z darmowego miesiąca na nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y do wszystkich oraz pakiet 100 GB - co łącznie daje nam pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 500 GB transferu danych na cały miesiąc. Aby skorzystać również z tej drugiej promocji - Miesiąc za darmo na start, wystarczy wysłać bezpłatny SMS o treści MIESIAC pod numer 80099.



Warto tu przypomnieć, iż oprócz tych promocji, w ofertach na kartę Plusa można co miesiąc uzyskać dodatkowe gigabajty przez cały rok. W zależności od wybranego cyklicznego pakietu za 30 zł, 35 zł lub 40 zł miesięcznie, łącznie przez 12 miesięcy możemy uzbierać w dwóch tańszych opcjach 1500 GB - 100 GB co miesiąc i na koniec 300 GB w bonusie, a w najdroższej 2000 GB - 150 GB co miesiąc i na koniec 200 GB w bonusie.

Źródło: Plus.