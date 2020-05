Udostępnił fake newsa o koronawirusie na Facebooku, przez co trafił na 4 miesiące do więzienia

Za fake newsy do więzienia – tak działa prawo w Singapurze

40-letni taksówkarz z Singapuru trafił do więzienia na cztery miesięcy za wpis na Facebooku nawołujący wszystkich do gromadzenia zapasów żywności, ponieważ za kilka dni z powodu pandemii koronawirusa wszystkie sklepy zostaną zamknięte. Brzmi znajomo? No właśnie — w Polsce takich treści również nie brakowało — przypomnijcie sobie tylko sklepy świecące pustkami i to co się działo w przepływie informacji w marcu. Kenneth Lai Yong Hui co prawda dość szybko zareagował i już po kwadransie usunął napisaną przez siebie wiadomość, ale ta i tak trafiła do grupy liczącej około 7500 użytkowników. A jak wiadomo — w internecie nic nie ginie, dowody były, a oskarżyciel wnioskował o ukaranie by inni kilka razy się zastanowili nim udostępnią niezweryfikowane informacje. Singapur bardzo poważnie traktuje walkę z pandemią — bo mają też spore kłopoty z nią związane. Wysokie kary finansowe (grzywna za fake newsy może tam wynieść nawet 28 tys. złotych (10 tys. SGD), a ostatnio głośno było o mężczyźnie który złamał zasady kwarantanny i… tylko wyskoczył po pieczywo, co kosztowało go tysiąc SGD (około 2800 złotych).