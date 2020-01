Premiera ekranizacji „polskiego Greya” już w lutym. Zobacz zwiastun 365 dni

Powieści Blanki Lipińskiej cieszą się niesłabnącą popularnością — a jej debiutanckie dzieło, 365 dni to jeden z największych bestsellerów ostatnich lat. Przez wielu określana mianem polskiego Greya historia już wkrótce doczeka się ekranizacji. Wszyscy odliczający dni do premiery filmu mają powody do zadowolenia — do sieci trafił właśnie oficjalny zwiastun wyczekiwanego przez nich filmu.

Zwiastun 365 dni: premiera filmu już 7.02.2020

Patrząc na powyższą zajawkę, raczej nie trzeba specjalnie wyjaśniać skąd nawiązania do popularnej serii powieści (i filmów na ich podstawie) Eriki Mitchell James. Zwiastun kipi erotyzmem i zajawkami pikantnych scen. Szczerze mówiąc, jestem zaskoczony tym jak odważnie twórcy filmu podeszli do jego promocji — bo szczerze mówiąc, to nie spodziewałem się, że pójdą na całość już w zajawce. A nie od dziś mówi się, że produkcja ta ma być przeznaczona dla dorosłych odbiorców, zatem można się spodziewać że w kinie czekać nas będzie jeszcze więcej odważnych scen z tych 365 dni, które Laura (w tej roli Anna-Maria Sieklucka) ma na pokochanie jej porywacza: Massimo (Michele’a Morrone’a).

Za scenariusz filmu odpowiadają Tomasz Klimala, Tomasz Mandes, Barbara Białowąs oraz Bianka Lipińska, która odpowiada również za jego reżyserię. Premiera 365 dni już 7 lutego 2020.