3mm.online. Lokalny projekt VOD z remasterami polskich produkcji

Netflix, HBO Max, Amazon Prime i Player.pl to jedne z najpopularniejszych serwisów VOD w Polsce. Warto jednak zainteresować się ofertą mniejszych graczy, którzy oferują nieco inne podejście do tematu filmów i seriali. Tak może być z 35mm.online

O 35mm.online nie jest specjalnie głośno. To platforma VOD Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, w której znajdziecie setki zrekonstruowanych filmów fabularnych, dokumentalnych oraz animowanych. To efekt projektu prowadzonego w w latach 2018-2021 zakładającego cyfrową rekonstrukcję i digitalizację polskich produkcji oraz zachowanie ich w wersji cyfrowej. Przy projekcie współpracowało również Studio Filmów Rysunkowych.

W ramach Projektu zrekonstruowano: 160 filmów fabularnych, 71 filmów dokumentalnych, 474 filmy animowane, w tym 10 filmów animowanych pełnometrażowych. Rekonstrukcją zostały objęte:

klasyki fabularne wybitnych twórców polskiego kina, tj. Wojciecha Jerzego Hasa, Jerzego Skolimowskiego, Andrzeja Munka, Jerzego Kawalerowicza, Janusza Morgensterna, Stanisława Różewicza, Kazimierza Kutza, Andrzeja Kondratiuka, Lecha Majewskiego, Krzysztofa Zanussiego, Feliksa Falka, Filipa Bajona, i wielu innych,

filmy obecne w świadomości popkulturowej, m.in. w reżyserii: Stanisława Barei, Marka Koterskiego, Juliusza Machulskiego,

filmy polskiej szkoły dokumentalnej (m.in. Andrzeja Munka, Kazimierza Karabasza, Marcela Łozińskiego, Andrzeja Titkowa),

filmy animowane o wysokiej wartości artystycznej (np. Witolda Giersza, Jerzego Kaliny, Mirosława Kijowicza, Andrzeja Czeczota),

serie animowane dla dzieci (m.in. wielopokoleniowy serial„ Reksio”, „Bolek i Lolek” czy serial rysunkowy dla dzieci 2 koty + 1 pies).

Filmy posiadają audiodeskrypcje, napisy w wersji polskiej i angielskiej, a także szczegółowe opisy. Twórcy serwisu przygotowali również wersję w języku angielskim.

35mm.online. Polskie klasyki filmowe dostępne za darmo

Z dostępności do katalogu filmów, dokumentów i animacji skorzystacie za darmo. Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 107 292 917,71 zł, wartość dofinansowania Unii Europejskiej 75 121 952,02 zł. Projekt został również dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 13 516 016,95 zł. Na stronie widnieje jednak informacja, że darmowe dostęp do treści z "Biblioteki Premium" dostępny jest wyłącznie do końca tego miesiąca - 31 maja. Nie ma jednak informacji jak będzie wyglądał cennik po tej dacie - jeżeli w najbliższych dniach się to zmieni, zaktualizujemy ten wpis.

Bibliotekę filmów znajdziecie na stronie 35mm.online lub w aplikacjach mobilnych: dla systemu Android oraz na iOS. Niestety na chwilę obecną nie ma aplikacji na telewizory.