3 proste kroki do tego, by Twoje dziecko było bezpieczne w internecie

Jak podał CERT Orange Polska to rozwiązanie w sieci zablokowało tylko w pierwszym półroczu tego roku ponad 10 mln prób ataków phishingowych. W całym poprzednim roku było ich niewiele więcej. Phishing to najpopularniejsze obecnie próby ataku, a ich celem jest m.in. przejęcia danych logowania do kont na portalach społecznościowych czy kont bankowych. W ostatnim czasie do takich oszustw coraz częściej wykorzystywane są sensacyjne fake newsy, krążące np. na facebooku. Mogą kierować do fałszywych stron logowania, dlatego warto uczulić młodych, by zawsze sprawdzali, na jakiej stronie się logują.

Jeśli zdecydujemy się na dodatkową opcję CyberTarczy, w formie usługi, otrzymujemy również m.in. dostęp do specjalnego panelu, na którym zarządzamy ochroną urządzeń, które mamy w domu . Czyli na przykład dla każdego z osobna możemy zdefiniować jakie treści czy aplikacje mają być dostępne , a które blokowane, a także w jakich godzinach. Co ciekawe, CyberTarcza nie wymaga od nas żadnych czynności jak instalacja, zaawansowana konfiguracja czy aktualizacja. Działa na poziomie sieci i nie będzie spowalniać pracy naszego komputera czy smartfona ani zużywać baterii. Więcej informacji o usłudze CyberTarcza tutaj.

Patrząc na to, że zagrożeń w sieci póki co nie ubywa, nie ma co liczyć na to, że nasze dziecko nie natknie się w sieci na oszustów, cyberprzemoc czy na niebezpieczne strony. Lepiej więc zabezpieczać niż leczyć i zawczasu nauczyć je, w jaki sposób poruszać się po cyberprzestrzeni.

Tekst powstał we współpracy z Orange Polska