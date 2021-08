Zoom jest już gotowy na kolejne miesiące nauki zdalnej

Pandemia wzięła nas znienacka — i choć minęło już kilkadziesiąt miesięcy, to nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie stała się tylko mglistym wspomnieniem. Wymusiła ona na nas całkowite zmiany w naszych życiach — a praca i nauka zdalna na stałe wpisały się w krajobraz codzienności. Wielu łudziło się, że nadchodzący rok szkolny i akademicki będzie już normalny, w 100% stacjonarny. Jakieś malutkie szanse na to są, ale jeżeli się nie uda - i mimo wszystko wykłady oraz lekcje będą odbywać się online, to Zoom jest już przygotowany. Nowy tryb skupienia ma pozwolić efektywniej wykorzystywać komunikator do nauki zdalnej.

Tryb skupienia trafia do komunikatora Zoom. Ma on być pomocą przy nauce zdalnej

Zdalna nauka to zupełnie inna para kaloszy niż to, co znamy z "tradycyjnej" szkoły. Może i wiedza którą przekazują nauczyciele jest taka sama, ale sposób interakcji - zupełnie inny. Nie pomaga też podgląd z kamerek na innych użytkowników rozmowy - w końcu siedząc w szkolnych ławkach widzimy co najwyżej plecy naszych kolegów i koleżanek. I podążając tym tropem - twórcy komunikatora Zoom zaprojektowali tryb skupienia, po aktywacji którego znikają podglądy kamerek innych użytkowników rozmowy w aplikacji. By nikogo nie rozpraszać, a każdy słuchał przede wszystkim nauczyciela/wykładowcy, zamiast rozmyślać nad nową fryzurą koleżanki czy wymyślnymi minami znajomych.

Tryb skupienia umożliwia nauczycielom oglądanie transmisji wideo swoich uczniów, a uczniom ich nauczycieli bez oglądania innych uczestników zajęć. Dzięki tej funkcji nauczyciele mogą nadzorować swoją klasę, ale uczniowie nie będą rozpraszani przez kanały wideo swoich rówieśników, ani nie poczują się skrępowani włączeniem własnej kamery.

Odpowiedzialnym za tryb prywatności będzie gospodarz spotkania - czyli w scenariuszu szkolnym, nauczyciel. Nowa opcja dostępna będzie zarówno grup, jak i pojedynczych użytkowników — a aktywować go będzie można z rozwijanego menu rozmowy.

Opcja idealna w swojej prostocie, w której pomyślano także o fajnych szczegółach

Myślę że wszyscy zgodzą się z tym, że spotkania on-line i nauka zdalna zawsze będzie miała jakieś kompromisy i nigdy nie będziemy mogli zestawić jej 1:1 ze spotkaniami twarzą w twarz z naszymi rozmówcami. Jakkolwiek przydatna i potrzebna by ona nie była, nie zastąpi nam spotkań na żywo. Przecież szkolna nauka to nie tylko wysłuchiwanie nauczyciela, ale także zapytań kolegów i koleżanek - o tym również pomyśleli twórcy komunikatora. Dlatego gospodarz (który ma podgląd na wszystkich) będzie mógł wskazywać, czyją transmisję (poza nim samym) będą mogli oglądać pozostali - w sam raz właśnie do rozmaitych zapytań. Przyjemne z pożytecznym - no i dbające o możliwie jak najbardziej naturalne podejście do spotkań online.

