2021 będzie rokiem tabletów. I może Linuksa

Jestem standardowym użytkownikiem tabletu. Oglądam na nim filmy i seriale w serwisach streamingowych w łóżku albo jadąc na rowerze stacjonarnym. Świetnie sprawdza się jako ekran w podróży, lubię na nim przeglądać strony internetowe i oglądać YouTube. Na iPadzie zdarza mi się też czytać książki i komiksy, czasem obrabiam zdjęcia w mobilnym Affinity Photo, ale jednak czuję tu brak mocy tego konkretnego modelu. I cały czas nie jestem przekonany, czy potrzebuję jej więcej – a raczej czy potrzebuję jej na tyle, by usprawiedliwić przed samym sobą kolejny wydatek.

Ale też nie potrzebuję kolejnego elektronicznego sprzętu w domu, bo zarówno jeśli chodzi o pracę, jak i naukę zdalną – wystarcza nam to, co już mamy. A to właśnie zmiana nawyków, czy raczej konieczność dzielenia się urządzeniami/posiadania własnego sprzętu przez każdego domownika, wpłynie na sprzedaż tabletów w 2021 roku. Nikt tak naprawdę nie wie ile jeszcze dzieciaki będą uczyć się z domów i czy w 2021 roku wrócimy wreszcie do normalności. A kiedy dwoje rodziców pracuje zdalnie, a dwójka dzieci ma lekcje online, potrzebne są cztery urządzenia, bo wszystkim domownikom pokrywają się godziny siedzenia przed ekranami. I tablet wydaje się tu bardzo rozsądnym rozwiązaniem, bo jest zwyczajnie tańszy od przenośnego czy stacjonarnego komputera.

Jeśli wierzyć badaniom Canalys, w porównaniu z końcem roku 2019, do końca 2021 roku liczba komputerów i tabletów w domach zwiększy się z 1,64 miliarda do 1,77 miliarda. A wzrost byłby jeszcze większy gdyby nie problemy z dostępnością podzespołów, takich jak ekrany i procesory. Zapotrzebowanie na komputery zaczyna się zwiększać, choć przez kilkanaście ostatnich lat obserwowaliśmy raczej spadki, a to ze względu na popularyzację smartfonów, które zaczęły przejmować rynek elektroniki po premierze pierwszego iPhona.