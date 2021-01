Zacznijmy od porównania kwotowego wydatków w Revolut pod koniec ubiegłego roku i w 2019 roku, w trzy charakterystyczne zakupowo dni – Dzień Singla, Black Friday i Cyber Monday.

Okazuje się, że okres pandemii i częściowego zamknięcia gospodarki nie wpłynął znacząco na wydatki i zakupy, głównie w sieci. Uśrednione wydatki użytkowników Revolut w przeliczeniu na osobę w Cyber Monday (30.11) urosły nieznacznie w porównaniu z rokiem 2019 z 170 do 195 zł/os, a w Dniu Singla (11.11) i Black Friday (27.11) nieco spadły – odpowiednio z 215 do 205 zł/os. i z 225 do 2020 zł/os.

Wyraźnie za to wzrosły wydatki, jeśli weźmiemy pod uwagę cztery ostatnie miesiące 2019 i 2020 roku, a już znacząco widać to w listopadzie, gdzie w przypadku krajowych zakupów średnie wydatki wzrosły z 325 do 465 zł na osobę. a zagraniczne z 605 do 650 zł na osobę.

Stefan Bogucki, Communications Manager Revolut w Polsce:

Są dziś tylko dwie branże, branża online, która święci triumfy i branża offline, która czeka na pomoc. Ten podział idzie w poprzek większości sektorów. Są wyjątki, jak sklepy convenience, które w pandemii zwiększyły obroty, lub aplikacje do rezerwacji biletów kolejowych, które notują straty, ale co do zasady świat online i offline oddalają się od siebie pod względem kondycji biznesu i wyników.

Jeśli chodzi o świat online, najwyższe wzrosty transakcji w listopadzie i grudniu odnotowało Apple (+216%) oraz Allegro ze wzrostem na poziomie 184%. Z wiadomych względów znaczne spadki transakcji odnotowały galerie handlowe.

Podobny poziom wzrostów odnotowały też sklepy internetowe, największe EURO RTV AGD. Ciekawostką jest tu dysproporcja między tym sklepem, a jednym z największych konkurentów Media Markt, co pokazuje, iż EURO RTV AGD ma lepiej rozwiniętym kanał sprzedaży online.

W świecie gier największym wygranym jest Microsoft, dużo mniejsze wzrosty transakcji odnotowały takie platformy jak Nintendo, Sony Playstation, Steam czy polski GOG.

Jednak największym zaskoczeniem, przynajmniej dla mnie jest tak duży wzrost w kategorii rozrywki YouTube Premium. Subskrypcja ta zadebiutowała w Polsce w połowie maja 2019 roku, ale dopiero pod koniec 2020 roku zaczęli się nią interesować użytkownicy tej platformy w Polsce.

Pandemia odcięła klientów Revolut od sal kinowych niemal całkowicie. Wydatki na bilety do kina w listopadzie i grudniu spadły o ponad 95% r/r. Kina, teatry, muzea, kluby bez pomocy z zewnątrz lub ponownego otwarcia nie przetrwają. Ich miejsce zastąpiła, pytanie czy na trwałe, rozrywka online. Wzrosty wydatków na muzykę, filmy, seriale i informacje online (mobile) przekraczają 100% r/r. Największe kwoty klienci Revolut zostawiają w Netflix i Spotify, ale liderem wzrostów byli YouTube (+233% r/r), TVN (+203% r/r), Tidal (+200% r/r) i CDA (+175% r/r).

Pominięcie sklepów budowlanych w restrykcjach i zamykaniu sklepów widać w kategorii dom i moda. Największą zmianę liczby transakcji odnotował tu Leroy Merlin i Zalando.

Końcówka 2020 roku to też zamknięte restauracje, które mogły ratować się jedynie dowozami, stąd wzrost liczby transakcji na Pyszne.pl czy Uber Eats.

Z kolei w przypadku otwartych cały czas sklepów spożywczych najwięcej zyskały małe sklepy, duże sieci handlowe odnotowały mniejsze wzrosty liczby transakcji.

Na koniec zerknijmy jeszcze na transport, tu wyraźnie widać straty w branży lotniczej, kolei czy transporcie autokarowym, zdecydowanie częściej sięgaliśmy tu po transport własny, stąd duże wzrosty przy autostradach czy stacjach paliw. Znacząco wzrosła przy tym liczba transakcji przy wykorzystaniu aplikacji Orlen Pay.

Revolut Money Report to analiza trendów konsumenckich w oparciu o transakcje realizowane przez ponad 1 milion klientów Revolut w Polsce (dotyczy wyłącznie klientów Revolut, dlatego nie pokazuje „pełnego” obrazu rynku usług w Polsce). W raporcie analizie poddano wydatki klientów Revolut u 500 topowych merchantów (pod względem ilości i wartości transakcji). W porównaniach wartości wydatków rok do roku, warto pamiętać, że zwiększyła się w tym czasie liczba klientów Revolut (o około 50% listopad vs. listopad r/r) i zmienić się mogła sytuacja merchantów (np. większa liczba sklepów wybranej sieci), co pozwala wnioskować ogólnie odnośnie sektorów (a niekoniecznie poszczególnych marek).

Źródło: Revolut.