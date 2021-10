Tak Xbox świętuje 20 urodziny. Firma zapowiada zestaw rocznicowych akcesoriów

Doskonale pamiętam pierwsze zapowiedzi konsoli Xbox. Na rynku miał się pojawić nowy gracz, który zdominowaną przez trzy firmy na krzyż branżę miał przewrócić do góry nogami. Czy im się to udało? Cóż - można się spierać - pewnym jednak jest to, że dzielnie zastąpili Segę, a dwie generacje temu szło im naprawdę nieźle. Konkurencja jest potrzebna, bez niej liderzy mogliby spocząć na laurach, a stracilibyśmy przede wszystkim my - użytkownicy.

Dwie dekady to dobry powód do świętowania - i z tej okazji Microsoft wraz z partnerami przygotował zestaw nowości, które w najbliższych tygodniach trafią do sprzedaży. A co wśród nich?

20 lat marki Xbox - firma przedstawia nowy kontroler, zestaw słuchawkowy i więcej!

20 lat stuknie Xboksowi już 15 listopada - i wtedy do sprzedaży trafią limitowane wersje bezprzewodowego kontrolera, zestawu słuchawkowego, podstawki do ładowania padów oraz... trochę odzieży.

Sam kontroler wygląda... naprawdę fajnie. Półprzeźroczysty, z zielonym logo i kilkoma akcentami w tym samym kolorze. Nie mogło też zabraknąć odświętnej dwudziestki. Pad można zamówić już teraz - w oficjalnym sklepie Microsoftu możecie go zgarnąć za 289 złotych:

Uczcij 20 lat konsoli Xbox, zaopatrując się w kontroler bezprzewodowy Xbox w wersji specjalnej na 20. rocznicę dostępny w klasycznej czerni z zielonymi akcentami nawiązującymi do początków konsoli. A to jeszcze nie wszystko. Powróć do przeszłości: kolory kontrolera — zielony i przejrzysta czerń — nawiązują do przejrzystej zieleni pierwszej konsoli Xbox. Przejrzysta czarna powierzchnia pozwala dostrzec srebrne detale we wnętrzu kontrolera symbolizujące 20 lat promowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w urządzeniach Xbox.

Obok pada 15 listopada będzie można obkupić się także w nowy zestaw słuchawkowy na kablu, który utrzymany został w tej samej ciemnoszarej estetyce z dodatkiem zieleni. I jeżeli liczyliście że będzie kapkę taniej, to nie - sugerowana cena to także 289 złotych:

Zapewnij sobie głośny i wyraźny dźwięk w grach dzięki zestawowi słuchawkowemu do konsoli Xbox w wersji specjalnej na 20. rocznicę. Słuchawki są dostępne w klasycznej czerni z zielonymi akcentami nawiązującymi do początków konsoli. A to jeszcze nie wszystko. Powróć do przeszłości: zielony mikrofon pałąkowy, zielone oznaczenia „L” i „R” wewnątrz nauszników i prześwitujące czarne tarcze słuchawek nawiązują do przejrzystej zieleni pierwotnej konsoli Xbox.

Przy współpracy z firmą Razer powstała także podstawka do ładowania padów. Wygląda fajnie, chętnie bym taką postawił obok mojego Xboksa, ale... po pierwsze - cena urządzenia nie jest jeszcze znana, a poza tym wiadomo już teraz, że nakład będzie mocno limitowany. Jeżeli więc nie chcecie przegapić okazji do zakupu, warto zapisać się do newslettera na oficjalnej stronie produktu.

Ostatni zestaw nowości to cała seria odzieży - od t-shirtów, przez bluzki z długim rękawem, na czapkach... i zestawie gadżetów (kubkach, torbach, poduszkach) kończąc. Wszystkie je możecie obejrzeć i zamówić w oficjalnym sklepie Microsoftu: