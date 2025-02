Szpital jak z koszmarów. Oto mroczny dramat od Apple

Apple kontynuuje inwestowanie w europejskie produkcje. Akcja nowego serialu dramatycznego przenosi widza do berlińskiego szpitala – jednego z najcięższych i najbardziej przepełnionych. Gigant podzielił się dziś oficjalnym zwiastunem.

Berlin ER – serial o szpitalu, do którego nie chcesz trafić

Berlin ER to opowieść o trudach zarządzania wyjątkowo trudnym szpitalem, który zmaga się z niedoborami kadrowymi i przepełnionymi salami. Do tego zadania zostaje oddelegowana młoda dr Parker która szuka nowego początku w wielkim mieście i ucieczki od osobistych kryzysów. Kobieta stara się wdrożyć niezbędne reformy, ale na jej drodze stają dziury budżetowe oraz opór ze strony niedostatecznie opłacanego, przemęczonego i źle wyposażonego personelu. Jedynym sposobem na uratowanie szpitala jest odłożenie wewnętrznych konfliktów na bok.

Niemieckojęzyczny serial jest współtworzony przez byłego lekarza (a obecnie scenarzystę) Samuela Jeffersona, który ma wnieść do produkcji motywy z autopsji. W głównych rolach występują Haley Louise Jones ("Dear Child," "Paradise") i Slavko Popadić („Crooks”), a na ekranie zobaczmy także takich aktorów jak Şafak Şengül ("Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush"), Aram Tafreshian ("Dogs of Berlin"), Samirah Breuer ("The Gryphon"), Bernhard Schütz ("Barbarians"), Peter Lohmeyer ("I Don’t Work Here") i Benjamin Radjaipour ("No Hard Feelings").

Producentami wykonawczymi są Alexis von Wittgenstein ("Oktoberfest: Beer & Blood") z Violet Pictures oraz nominowany do nagrody Emmy Henning Kamm ("Unorthodox") z Real Film.

Berlin ER trafi do biblioteki Apple TV+ już 26 lutego. Początkowo widzowie otrzymają dostęp do dwóch pierwszych odcinków, a finał sezon pojawi się 9 kwietnia.