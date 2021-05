Pionierski serial Netfliksa „1899” od twórców „Dark” z Polakiem w obsadzie

Maciej Musiał w obsadzie serialu Netfliksa

I nie jest to pierwszy projekt, w którym polski aktor będzie brać udział – jego dorobek we współpracy z Netfliksem staje się coraz bardziej okazały. Przypomnijmy, że „1983” powstało na bazie pomysłu Musiała i zagrał on główną rolę w pierwszym serialu Netfliksa w Polsce, a później mogliśmy go zobaczyć w „Wiedźminie”, gdzie wcielił się w Sir Lazlo. Teraz będzie jednym z pasażerów okrętu w serialu pt. „1899”. Na pokładzie znajdą się przedstawiciele wielu kultur – to imigranci podróżujący z Europy do Nowego Jorku. Łączą ich cele i marzenia o życiu na nowym lądzie, ale czeka ich nie lada wyzwanie.

O czym opowie serial „1899”?

W trakcie podróży natrafią na morzu na drugi statek – ten uważano od dawna za zaginiony, a członków załogi i pasażerów za zmarłych. To wydarzenie znacząco wpłynie na wszystkich na pokładzie, a podróż do Nowego Świata zmieni się w przypominającą koszmar łamigłówkę. W dużym stopniu oparta ona będzie o przeszłość wszystkich bohaterów. Jak się okaże, mogą oni mieć ze sobą więcej wspólnego, niż każdemu się wydawało. W obsadzie znaleźli się ponadto: Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau, Lucas Lynggaard T0nnesen, Rosalie Craig, Clara Rosager, Maria Erwolter, Yann Gael, Mathilde Ollivier, Jose Pimentao, Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet, Fflyn Edwards, Alexandre Willaume oraz Anton Lesser

Produkcja „1899” odrobinę przypomina mi „Kierunek: Noc”, czyli inną europejską produkcję Netfliksa, w której mamy szansę usłyszeć mnóstwo różnych języków, w tym polski. W tamtym przypadku historia dotyczyła pasażerów samolotu, który uciekał przed Słońcem, którego promienie okazywały się zabójcze. Tym razem Jantje Friese i Baran bo Odar zaoferują nam coś innego, po tym jak ich „DARK” stał się globalnym hitem. „1899” będzie liczyć 8 odcinków, a całość powstanie na największym wirtualnym planie filmowym w Europie. Wykorzystuje on ekrany LED typu „Volume”. Takie możliwości sprawiają, że ekipa ma szansę nakręcić więcej ujęć z efektami specjalnymi bezpośrednio na planie, zamiast opierać się na późniejszych dodatkach CGI itd.

Pierwsza taka produkcja Netflix na świecie

Nie moglibyśmy zrealizować naszej wizji serialu bez współpracy z Netflix. Zbudowanie „Volume” było możliwe ponieważ Netflix zaangażował się w tę produkcję na bardzo wczesnym etapie, dzięki czemu serial „1899’” stał się pionierską produkcją, zarówno w kontekście Niemiec, jak i całego regionu. Stworzona na potrzeby naszego serialu infrastruktura to niezwykle nowoczesna innowacja na niemieckim rynku produkcji filmowej, która może przynieść ogromne kreatywne korzyści filmowcom i innym twórcom na całym świecie.

W ekipie pracującej nad „1899” pojawiają się osoby, które tworzyły „Dark”. Należą do nich operator Nikolaus Summerer oraz scenograf Udo Kramer. Cieszy mnie też obecność kompozytora Bena Frosta, który przygotował naprawdę świetną ścieżkę dźwiękową dla „Dark”. To pierwszy serial wyprodukowany przez DARK WAYS – firmę założoną przez wspomniany duet. Do niej należy także DARK BAY, spółka założona przez DARK WAYS oraz Studio Babelsberg, niemieckie studio filmowe o długiej tradycji, przy wsparciu finansowym Netflixa – jak czytamy w komunikacie prasowym.