240 Hz w telewizorze o przekątnej 85 cali

Podczas gdy monitory komputerowe przeznaczona dla graczy zazwyczaj nie schodzą poniżej 120 Hz, a osiągają nawet 360 Hz, telewizory nadal zostały daleko z tyłu z typowym odświeżaniem 60 Hz. Powoli się to jednak zmienia i 120 Hz trafia do kolejnych modeli, choć uczciwie trzeba przyznać, że w większości przypadków i tak z tego nie skorzystamy. Aby przesłać obraz w rozdzielczości 4K przy 120 Hz potrzebne jest HDMI 2.1, a to trafia obecnie zazwyczaj tylko do urządzeń z wyższej półki. I akurat nie ma za bardzo znaczenia przy oglądaniu telewizji, ale można je wykorzystać w grach i to zarówno na konsoli jak i na komputerze PC.

AU Optronics idzie natomiast jeszcze o krok dalej i szykuje matrycę o przekątnej 85 cali i odświeżaniu 240 Hz. Mogłaby ona trafić do telewizorów oferując również świetne parametry dotyczące obrazu (pokrycie palety barw DCI-P3 w 96%). Problem tylko w tym, że może być trudno dostarczyć do takiego panelu obraz o odpowiedniej jakości. W przypadku rozdzielczości 4K aby osiągnąć 240 Hz konieczne jest zastosowanie gniazda Display Port 2.0, które w gruncie rzeczy nie jest jeszcze obecne na rynku.

W pewnym stopniu można to też zrobić przy pomocy HDMI 2.1 przy zastosowaniu technologii DSC (Display Stream Compression). Wszystko z powodu ograniczonej przepustowości. HDMI 2.1 zapewnia 42,6 Gbps co pozwala na przesłanie obrazu 4K@144 Hz, aby osiągnąć 240 Hz potrzebne by było około 55 Gbps. Dlatego obecnie wyświetlacz szykowany przez AU Optronics nie będzie miał raczej powszechnego zastosowania. Trudno się też spodziewać aby dostępny był w atrakcyjnej cenie, to przecież już 85 cali. Jednak jak pojawi się na rynku to z pewnością zainteresuje grono zapalonych graczy, którzy nie mogą już patrzeć na gry przy odświeżaniu poniżej 120 Hz.