Nie tylko TV. Oto laserowe projektory Samsung The Premiere!

Nie tylko telewizory. Samsung zaprezentował dzisiaj dwa projektory z serii The Premiere - co trzeba o nich wiedzieć?

Projektory w domowym zaciszu stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem, po które konsumenci sięgają z coraz większym zaufaniem. Sporo w tym zasługi stale rosnącej jakości urządzeń dołączających do tego segmentu. Dzisiaj na polskim rynku Samsung zaprezentował dwa nowe urządzenia, które mają szansę rozkochać w sobie nie tylko największych kinomanów.

Nowe projektory Samsunga. Oto The Premiere: LSP9T i LSP7T

Dzisiaj miała miejsce uroczysta premiera i prezentacja dwóch nowych modeli projektorów laserowych: Samsung The Premiere 130-calowego LSP9T oraz 120-calowego LSP7T. Oba sprzęty oferują cieszący oko, na moje - po prostu współczesny - design. Prezentują się świetnie, mają wbudowany soundbar, a - co ważniejsze - nie potrzebują wymyślnych konstrukcji, by można z nich było wygodnie korzystać.

Samsung ma ogromne doświadczenie na polu smart TV — i postanowili z niego skorzystać przy tworzeniu projektorów. Nie chodzi tu wyłącznie o kwestię kolorów, czy wsparcia dla HDR10+, ale także sam system w oparciu o który działa urządzenie. W projektorach Samsung The Premiere nie zabrakło ani tunera TV, ani smart TV, ani wygodnego i minimalistycznego pilota. Gracze także będą zadowoleni - firma od zawsze myśli o nich przy swoich kolejnych urządzeniach. W projektorach nie zabrakło niskiego input lagu, Trybu Gry oraz funkcji Game Enhancer znanej z ich telewizorów.

Oba projektory działają w oparciu o laser — LSP9T oferuje jasność 2800 ANSI lumenów, LSP7T — 2200, dzięki czemu można będzie z nich komfortowo korzystać także w pomieszczeniach które nie są doszczętnie wyciemnione. Wysokie pokrycie palety barw, kilka trybów wyświetlania (filmowy, dynamiczny, standardowy), rozdzielczość 4K i możliwość rzucenia obrazu o ponad stu calach sprawiają, że urządzenie może okazać się niezwykle kuszącym kąskiem. Zwłaszcza dla tych poszukujących wielkich ekranów, choć niekoniecznie mających do dyspozycji wnętrza w których na stałe mogą zagościć ogromne telewizory.

Projektory The Premiere nie są specjalnie wielkie — a co najważniejsze, potrzebują raptem kilkunastu centymetrów od ściany/ekranu, na którym będą wyświetlane podłączone do nich treści. LSP9T do 100-calowego obrazu potrzebuje raptem... 11,3 cm! Warto także mieć na uwadze, że nie potrzeba do nich żadnych dodatkowych akcesoriów. LSP9T ma 40-watowe głośniki w formacie 4.2, LSP8T zaś 30-watowe.

Projektory Samsung The Premiere są już dostępne w polskich sklepach. Cena modelu LSP7T to 14 999 zł, LSP9T zaś wyceniono na 27 999 zł.