Większość teorii spiskowych dotyczących COVID-19 zostało stworzonych przez… 12 osób

Czy tego chcemy, czy nie, żyjemy w świecie, w którym wyrażanie opinii zostało całkowicie zdemokratyzowane. I rozumiem, przez to fakt, iż dziś głos osoby w pełni wykształconej w temacie, na który się wypowiada jest w internecie tak samo głośno słyszalny jak tej, która dowiedziała się o nim 5 minut wcześniej. Dziś autorytetem może być każdy, i nie mówimy tutaj tylko o globalnej sieci, ale także o telewizji, radiu czy prasie. Liczy się nie to, ile doświadczenia stoi za danymi słowami, ale to, jak dobrze dana osoba jest w stanie „sprzedać” odbiorcom swoją postać jako autorytet. Oczywiście – ma to swoje zalety. Dzięki temu mechanizmowi świat dowiedział się (i dowiaduje się) o wielu ważnych rzeczach, jak chociażby o programie szpiegowskim PRISM bądź też o aferze Panama Papers. Jednak współczesny świat przytłoczony jest dziś także negatywnymi skutkami takiego stanu rzeczy. Głównie dlatego, że osoby, które głoszą różnorakie teorie spiskowe są najczęściej tymi, które najlepiej ze wszystkich potrafią sprzedać swoją wizję świata. Jedni robią to jednak dużo lepiej niż inni.

Parszywa dwunastka – to od nich wychodzi większość teorii spiskowych na temat koronawirusa

Kiedy pierwszy raz zetknąłem się z tą informacją, pomyślałem, że to jest największa ironia wszystkich osób wierzących w spiskową teorię odnośnie tego, że wybuch pandemii jest zjawiskiem centralnie sterowanym przez jedną, ponadrządową organizację. Jak bowiem inaczej niż ironią nazwać fakt, że źródło większości teorii spiskowych na temat COVID-19 zostało wyśledzone i wiedzie do grupy 12 osób. Nie wiem, jak dla was, ale dla mnie dosyć szokujące jest, że po przebadaniu 812 tysięcy wpisów w social mediach, 65 proc. postów wiążących szczepionki z autyzmem, koronawirusa z 5G czy czipami i Billem Gatesem udało się powiązać z zaledwie 12 osobami. Na samym Facebooku wartość ta 75 proc. Trzy czwarte kłamstw i teorii spiskowych na temat szczepionek zostało na tej platformie zaaranżowanych przez zaledwie 12 osób. Co więcej, wśród nich znajduje się Robert . Kennedy, kuzyn prezydenta Johna F Kennedy’ego.