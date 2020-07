Ci ludzie są groźniejsi niż koronawirus. Zalewa nas „neociemnota”

Żyjemy w niezwykle ciekawych czasach. Odwołując się do starochińskiego przysłowia, prawdopodobnie przyszło nam funkcjonować w realiach, które może i są interesujące, ale dodatkowo sprowadzają na nas pewne absurdy. Drodzy Czytelnicy, mamy XXI wiek w pełnej krasie. Mamy internet i tym samym dostęp do wszelkiej ludzkiej wiedzy. A i tak znajdą się wśród nas osoby, które podważają autorytet szczepionek (artykuł wiążący szczepionkę MMR z autyzmem i zapaleniem jelit autorstwa Andrewa Wakefielda został sfałszowany, a autor otrzymał za niego duże pieniądze – potwierdzono to w dziennikarskim śledztwie) – mimo jasnych dowodów na to, że takie twierdzenia są błędne. Ba, wiąże się 5G z wystąpieniem na świecie koronawirusa. W ogóle, to niektórzy uważają, że koronawirus to bujda na resorach.

Na pohybel autorytetom – mamy swoje

Zastanawiałem się ostatnio, dlaczego tak wiele hejtu spadło w ostatnim czasie na Billa Gatesa. Facet, ze względu na to, że jest po prostu filantropem (gdybym miał taką kasę, pewnie też bym nim był), ma powiązania z wieloma podmiotami, które starają się wyprodukować m. in. szczepionki. Gates w swojej filantropijnej historii znany jest z ostrej walki z polio, mocno wspiera organizacje, które żyją po to, aby wprowadzać pozytywne zmiany w krajach afrykańskich. Nic dziwnego, że zaangażował się w walkę z koronawirusem – ma niemałe doświadczenie we współpracy z twórcami szczepionek.