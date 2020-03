Jak widać, Polska jako kraj wypadła z tego zestawienia, w zeszłym roku znaleźliśmy się w nim na 5 miejscu. Naszych barw broni jeszcze Warszawa, w zestawieniu stolic znalazła się na tym samym 5. miejscu.

Najbardziej “zapominalskie” miasta i lokalizacje w Polsce 1 Warszawa 2 Trójmiasto 3 Łódź 4 Konurbacja śląska 5 Wrocław 6 Kraków 7 Poznań



Z Ubera można korzystać w 7 lokalizacjach w Polsce, najwięcej zostawiamy rzeczy we wspomnianej już Warszawie, więcej niż w całym Trójmieście, na trzecim miejscu w tym zestawieniu znalazła się Łódź. Z kolej najmniej rzeczy zostawiamy w Poznaniu.

10 najczęściej gubionych w Uberze przedmiotów w Polsce: 1 telefon 2 portfel / portmonetka 3 plecak / torba / teczka / pudełko / bagaż podróżny 4 ubrania 5 klucze 6 okulary 7 słuchawki 8 elektroniczny papieros 9 laptop 10 zegarek



To, co gubimy najczęściej? Jak się okazuje typowe rzeczy, które mamy zwykle przy sobie, najczęściej jest to telefon, portfel i torba, a na dalszych miejscach znalazły się ubrania, klucze czy okulary.

Na szczęście, fakt zostawienia w aucie Ubera jakiejś rzeczy to jeszcze nie koniec świata, Uber ma specjalną procedurę zgłoszeń na tę okoliczność. Jeśli zdarzy się Wam coś zapomnieć i zostawić w samochodzie po skończonym przejeździe, wystarczy skorzystać w tym celu z zakładki „Twoje przejazdy” w aplikacji Ubera, wybrać przejazd, którego zgłoszenie dotyczy. Tu pojawi się opcja „Zgubiony przedmiot”, po jej wybraniu przechodzimy do zakładki „Kontakt z kierowcą w sprawie zagubionego przedmiotu”, w której zostawiamy swój numer telefonu. Kierowca skontaktuje się z nami na ten numer i ustali datę, czas i miejsce odbioru zostawionego przedmiotu. To działa, osobiście zdarzyło mi się to dwa razy, raz kierowca nawet wrócił się do mnie pod dom, by mi oddać zostawioną torbę.

Źródło: Uber.