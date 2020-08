Głosy słuchaczy pod tym postem na Facebooku są podzielone, większość jest zadowolona z wyjaśnień, choć niektórzy z nich uważają, że powinno paść jeszcze słowo „przepraszam”. Część, mimo wszystko anuluje subskrypcje wsparcia na Patronite, a część ostrzega przed podobnymi zachowaniami.

To tylko pokazuje, że siła tego radia, a więc społeczność, która je finansuje może jednocześnie okazać się jego słabością. Nie mówię tutaj tylko o tym zdarzeniu, ale o przyszłości tego radia. Kilka takich niezgodnych ze światopoglądem i oczekiwaniami patronów wydarzeń, może zachwiać podwalinami i ideą, która przyświeca tej rozgłośni. A to o tylko mała próbka możliwości, jaka stoi za takim, a nie nie innym finansowaniem swojej działalności.

Osobiście wydaje mi się, że Radio Nowy Świat dotychczas dość sprawnie lawiruje pomiędzy byciem radiem apolitycznym a tym, by być pewnego rodzaju przeciwwagą do tego, co serwują nam inne media. To jednak cienka granica, której przekroczenie może mieć opłakane skutki i to dość szybko.