Seria filmów "Fantastyczne zwierzęta" zmierza w bardzo ciekawym kierunku, bo choć rozpoczęła się od opowieści o mało znanym szerszej publiczności Newtonie Skamandrze, to teraz głównymi postaciami stają się takie figury jak Albus Dumbledore i Gellert Grindelwald. To ich relacja oraz pojedynek pomiędzy dwoma z najpotężniejszych magów na świecie znajdą się w centrum całej serii, więc fani po części otrzymają to, czego są najbardziej ciekawi od wielu, wielu lat. Pytanie, jak wiele treści będzie w tym filmie, ponieważ "Fantastyczne Zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda" okazał się filmem pozbawionym ciekawej fabuły i mało angażującym. Przed twórcami kolejnej odsłony pojawiło się więc nie lada wyzwanie, tym bardziej, że w obsadzie doszło do sporej rotacji - Johnny'ego Deppa zastąpił Mads Mikkelsen i to on wcielać się będzie od tej pory w Grindelwalda. Czy to jakkolwiek wpłynie na odbiór filmu? Odpowiedź na to i wiele innych pytań otrzymamy już niedługo.

Zwiastun Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a. Data premiery

Warner Bros. przyspieszyło bowiem premierę filmu i przeniesiono ją z 15 lipca na 15 kwietnia 2022 roku. Wtedy produkcja trafi do kin, jako że Warner Bros. zakończy z końcem tego roku swój eksperyment z jednoczesnymi premierami wielki hitów studia online na HBO Max. Niewykluczone jednak, że na wybranych rynkach "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a" pojawi się w serwisie VOD zaledwie 45 dni później, a w przypadku obecności HBO Max w Polsce w tym czasie, to i polscy widzowie mogą znaleźć się w gronie tych widzów, którzy tak szybko będą mogli zobaczyć film online.

Kogo zobaczymy w filmie Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a

Wśród powracającej obsady znaleźli się oczywiście Eddie Redmayne jako Newt Scamander, Katherine Waterson oraz Alison Sudol jako siostry Tina i Queenie Goldstein, Dan Fogler w roli Jacoba Kowalskiego, Jude Law jako Albus Dumbledore i Ezra Miller jako Creedence Barebone/Aurelius Dumbledore. Na ekranie zobaczymy także Calluma Turnera, Williama Nadylama, Poppy Corby-Tuech, Jessicę Williams i Victorię Yeates. Za kamerą ponownie znalazł się David Yates, który odpowiadał za dwa poprzednie filmy, a wcześniej nakręcił cztery odsłony Harry'ego Pottera (Zakon Feniksa, Księcia Półkrwi i dwie części Insygniów Śmierci). Scenariusz napisał Steve Kloves we współpracy z J. K. Rowling - podobnie jak w poprzednich przypadkach. Z nowych twarzy, poza Mikkelsenem, warto wymienić znanego z "Dark" Olivera Massuci, który wcieli się w szefującego Międzynarodową Konfederacją Czarodziejów oraz Richarda Coyle'a znanego z serialu Chilling Adventures of Sabrina, którego rola w "Fantastycznych zwierzętach" pozostaje tajemnicą. Udział Jessiki Williams jako Eulalie Hicks ma tym razem być znacznie większy.

Nowe lokalizacje i fabuła

"Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a" mają zabrać nas między innymi do Rio de Janeiro, co będzie ciekawą odmianą po Londynie, Nowym Jorku i Paryżu. Pozostałe lokalizacje z filmu nie zostały ujawnione. Fabuła skupiać będzie się na próbach powstrzymania rosnącego w siłę Gellerta Grindelwalda przez Albusa Dumbledore'a, który obawia się, że nie zdoła zrobić tego samodzielnie. Dlatego zdecyduje się na powierzenie poprowadzenia zespołu magów Newtowi Skamanderowi, lecz jak długo Dumbledore będzie w stanie pozostać na uboczu, gdy stawka staje się tak wysoka? Tytuł nie wyjaśnia, którego Dumbledore'a będzie dotyczyć, więc nie wiemy, na którym z braci skupi się fabuła tym razem.

Akcja pięciu zaplanowanych filmów ma rozgrywać się na przestrzeni 19 lat, więc kulminacją "Fantastycznych zwierząt" będą wydarzenia z 1945 roku. To wtedy doszło do historycznego pojedynku Albusa Dumbledore'a i Gellerta Grindelwalda, w którym zwyciężył ten pierwszy przejmując Czarną Różdżkę. Nie powinniśmy się więc spodziewać, że zostanie to ukazane już teraz, choć takie ramy czasowe pozwalają też sądzić, że seria może zahaczyć o wątki dotyczące Toma Riddle'a/Voldemorta.