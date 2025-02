Zmiany w Windows 11. W końcu coś przydatnego

Microsoft nie zwalnia tempa w rozwoju systemu Windows 11. Najnowsze aktualizacje, które są obecnie testowane w ramach programu Windows Insider Preview, zapowiadają znaczące zmiany w menu Start, które mają uczynić system jeszcze bardziej intuicyjnym, zintegrowanym z urządzeniami mobilnymi oraz wspieranym przez sztuczną inteligencję.

Nowy start w Windows 11

Jedną z najbardziej wyczekiwanych zmian jest nowy sposób wyświetlania aplikacji w menu Start. Dotychczas użytkownicy Windows 11 mogli widzieć jedynie przypięte i rekomendowane aplikacje, a dostęp do pełnej listy programów wymagał dodatkowych kliknięć. W najnowszej wersji systemu, Microsoft planuje uprościć ten proces. Po otwarciu menu Start użytkownicy zobaczą od razu pełną listę aplikacji, co znacznie przyspieszy nawigację. Dla tych, którzy preferują dotychczasowy układ, pozostanie możliwość powrotu do starszej wersji.

Grafika: Windows Latest

Co więcej, lista aplikacji zyska nowe opcje wyświetlania: tradycyjną listę alfabetyczną, siatkę z nazwami oraz podział na kategorie. Ta ostatnia opcja jest szczególnie interesująca, ponieważ grupowanie aplikacji według ich przeznaczenia (np. Narzędzia, Produktywność, Rozrywka) ma ułatwić użytkownikom szybkie odnajdywanie potrzebnych programów. Za to odpowiedzialna będzie oczywiście sztuczna inteligencja.

Choć na razie nie ma możliwości edycji kategorii ani dodawania własnych, podobne rozwiązania już wcześniej pojawiły się w innych systemach, takich jak iOS 17. Microsoft zdaje się inspirować konkurencją, ale jednocześnie wprowadza własne, unikalne rozwiązania.

Integracja z urządzeniami mobilnymi

Kolejnym krokiem w kierunku większej integracji systemu Windows z urządzeniami mobilnymi jest rozwój widżetu Phone Link w menu Start. Połączenie z telefonem (Android lub iPhone) umożliwia teraz wyświetlanie powiadomień, wiadomości, a nawet statusu baterii bezpośrednio z poziomu menu Start.

Nowy panel Phone Link oferuje również funkcję przesyłania plików między komputerem a telefonem, co jeszcze bardziej zbliża oba urządzenia. Użytkownicy mogą także dostosować, jakie informacje chcą widzieć w sekcji „Ostatnie”, co czyni system bardziej personalizowanym.