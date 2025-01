Windows 11 z przydatną funkcją. Docenią posiadacze smartfonów

Microsoft udostępnił najnowszą aktualizację dla systemu Windows 11 23H2, oznaczoną jako KB5050092. To pierwszy duża update w 2025 roku, który wprowadza szereg nowości, w tym funkcję przypominającą rozwiązanie Apple Continuity, oraz znaczące ulepszenia w Eksploratorze Plików. Aktualizacja jest dostępna przez Windows Update, ale Microsoft udostępnił również bezpośrednie linki do pobrania instalatorów offline dla użytkowników, którzy chcą zaktualizować wiele komputerów jednocześnie.

Windows 11 wprowadza masę nowych funkcji

Jedną z najciekawszych nowości jest funkcja „Resume”, która pozwala na płynne przechodzenie między urządzeniami. Dzięki integracji z OneDrive, użytkownicy mogą rozpocząć pracę na jednym urządzeniu, np. smartfonie z systemem Android lub iPhone’ie, a następnie kontynuować ją na komputerze z Windows 11. Gdy urządzenie jest zablokowane, a użytkownik otworzy plik na telefonie, po zalogowaniu się na komputerze otrzyma powiadomienie umożliwiające kontynuowanie pracy w tym samym miejscu. Funkcja działa poprzez przeglądarkę Edge i powiadomienia systemowe.

Aktualizacja KB5050092 wprowadza również znaczące ulepszenia w Eksploratorze Plików. Jedną z najbardziej oczekiwanych zmian jest przywracanie kart po ponownym uruchomieniu systemu. Dotychczas Eksplorator Plików przywracał okna, ale nie zapisywał otwartych kart. Teraz, po aktualizacji, system będzie pamiętał układ kart i przywracał je po restarcie, co znacznie ułatwia powrót do przerwanej pracy. Dodatkowo, użytkownicy mogą teraz tworzyć nowe foldery bezpośrednio z lewego paska bocznego, co jest małym, ale wygodnym udogodnieniem.

Aktualizacja KB5050092 przynosi również szereg innych poprawek. Naprawiono błąd związany z nieaktualizowaniem ikon po zmianie motywów, a także problemy z aktualizacją daty i czasu podczas kopiowania plików. Dodano również nową ikonę dla Windows Studio Effects, która jednak jest dostępna tylko na komputerach z procesorami NPU. Poprawiono także działanie konwerterów cyfrowo-analogowych (DAC), które przestały działać po styczniowych aktualizacjach, oraz naprawiono problemy z rozpoznawaniem urządzeń USB, takich jak kamery i słuchawki.