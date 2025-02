Windows 11 z nową funkcją. Blokada ekranu w końcu będzie użyteczna

Microsoft nie zwalnia tempa i kolejny raz udowadnia, że Windows 11 to system operacyjny, który stale ewoluuje. Najnowsza aktualizacja, Windows 11 Build 22635.4870, dostępna w kanale Beta, wprowadza długo wyczekiwaną funkcję – możliwość personalizacji widgetów na ekranie blokady. To zmiana, która z pewnością ucieszy użytkowników, którzy chcą mieć szybki dostęp do ulubionych aplikacji, takich jak Spotify, bez konieczności odblokowywania urządzenia.

Reklama

Zmiany w Windows 11. Blokada ekranu z nowymi funkcjami i widżetami

Do tej pory użytkownicy Windows 11 byli ograniczeni do widżetów dostarczanych przez MSN, co nie zawsze odpowiadało ich potrzebom. Teraz, dzięki najnowszej aktualizacji, możliwe jest dodawanie, usuwanie i zmiana układu widgetów na ekranie blokady. Aby skorzystać z tej funkcji, wystarczy przejść do Ustawienia > Personalizacja > Ekran blokady. W sekcji „Twoje widgety” można zarządzać dostępnymi opcjami, takimi jak pogoda, notowania giełdowe, wyniki sportowe, a nawet odtwarzanie playlisty Spotify.

Grafika: Windows Latest

Co ważne, widżety dostępne na ekranie blokady są te same, które można znaleźć w sekcji MSN na pasku zadań. Dla tych, którzy chcą jeszcze więcej opcji, dostępna jest funkcja „Znajdź więcej widgetów”, która przekierowuje do dedykowanej strony w Microsoft Store. Należy jednak pamiętać, że na ekranie blokady można umieszczać tylko te widgety, które obsługują mały rozmiar. Te, które nie spełniają tego wymogu, zostaną oznaczone komunikatem o błędzie.

Nowe widgety na ekranie blokady nie są tylko statycznymi elementami. Użytkownicy mogą wchodzić z nimi w interakcję – na przykład uruchamiać minutnik, sprawdzać aktualne wyniki meczów, śledzić notowania giełdowe czy kontrolować odtwarzanie muzyki w Spotify.

Na razie nowa funkcja jest dostępna tylko dla użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), którzy są uczestnikami programu Windows Insiders. Jednak Microsoft zapowiada, że w najbliższych miesiącach aktualizacja zostanie rozszerzona na innych użytkowników.