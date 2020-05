Łatwiejsza zmiana ustawień wyglądu w Gmailu trafia do użytkowników

Gmail jest ulubioną pocztą e-mail milionów użytkowników na całym świecie — i trudno z tym dyskutować. Kilkanaście lat temu Google wprowadziło prawdziwą rewolucję przedstawiając swoje autorskie podejście do skrzynki — i choć dalekie jest ono od ideału, to ma kilka mocnych stron, których konkurencja może mu pozazdrościć. Niestety, to nie jest tak, że jest ono kompletnie pozbawione wad — wręcz przeciwnie. Największym „ale” pozostaje jego obsługa — zarówno mobilne aplikacje jak i webowa wersja Gmaila wypadają dość… słabo na tle najlepszych programów pocztowych. Ale Google metodą małych kroków stara się to zmieniać. W 2020 do użytkowników trafia, nareszcie, opcja łatwej zmiany wyglądu i podglądu wprowadzanych zmian w czasie rzeczywistym.

Jak zmienić wygląd skrzynki odbiorczej Gmail? Teraz to dużo łatwiejsze

Nowości zostały przedstawione w świeżej notce na blogu Google, gdzie tłumaczone są wszystkie niuanse nowych zmian. Wpis jest obszerny i bardzo szczegółowy, ale w gruncie rzeczy… twórcy Gmaila nareszcie wiele opcji dotychczas ukrytych głębiej w ustawieniach — zaserwowali w dużo bardziej przystępnej formie. Bo oto nareszcie by zmienić skórkę czy dostosować wygląd naszej skrzynki nie trzeba będzie przedzierać się przez ustawienia i kilka tamtejszych zakładek — wszystko nareszcie podane zostaje w formie szybkich ustawień w panelu po prawej strony skrzynki. Jak to wygląda w praktyce? No właśnie tak!

Jak widać — teraz wszystko zostało wrzucone do jednej, dedykowanej zmianie ustawień wyglądu skrzynki Gmail, zakładce. Dotychczas część była ukryta głęboko w opcjach — część mogliśmy wywoływać z menu z zębatką (były tam opcje układ interfejsu oraz skonfiguruj skrzynkę odbiorczą) które następnie serwowały dodatkowe okienka z ustawieniami. Teraz, nareszcie, wszystkie będą na wyciągnięcie ręki — i choć Gmail nie bez powodu jest ulubioną skrzynką milionów użytkowników na całym świecie, to nie da się ukryć, że niektóre zmiany docierają tam zdecydowanie za późno. Warto także zaznaczyć, że podgląd wszystkich wprowadzanych przez nas zmian widoczny będzie natychmiast, bez konieczności zapisywania, odświeżania i dodatkowych kombinacji.

Zmiany o których mowa powoli trafiają do użytkowników poczty Gmail na całym świecie — choć jak to Google ma w zwyczaju, robią to stopniowo — i nim dotrą do wszystkich, może minąć nawet kilka tygodni. Jeżeli możecie już dokonywać szybkich zmian – to jesteście szczęściarzami. Jeżeli nie – to trzeba uzbroić się jeszcze w kilka(naście?) dni dodatkowej cierpliwości. Ja wiem, że to żadna wielka rewolucja — bo przecież na dobrą sprawę wszystko to mogliśmy zrobić już wcześniej, ale fajnie widzieć, że Google nareszcie dostrzega potrzebę udostępnienia takich narzędzi i trochę więcej wagi przykłada do szczegółów. Kto wie, może w końcu doczekamy się solidnej wyszukiwarki w skrzynce bez ręcznego wklepywania kolejnych poleceń? ;-)

